Charge - 05 de setembro de 2022

05/09/2022



As críticas internacionais sobre a política ambiental implementada na gestão de Jair Bolsonaro ocorrem pela falta de conhecimento das ações realizadas no Brasil. A análise é de Ricardo Salles (PL), ex-ministro do Meio Ambiente e que tenta se eleger deputado federal na eleição deste ano. “Há muita gente que fomenta essa questão para ganhar dinheiro e vender consultoria”, disse. Em entrevista exclusiva concedida na terça-feira na sede do Diário, Salles falou da necessidade de mudança nos licenciamento ambientais. Para ele, seus antecessores atuaram com demagogia e em parceria com ONGs. “Ministros de esquerda nunca se preocuparam em resolver a falta de saneamento. Isso é mais importante do que discutir mudança climática.”