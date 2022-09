Silvia Poppovic comemora volta para casa do marido após transplante de medula óssea: - Ele deu à vida para minha filha e agora ela salva a vida dele

05/09/2022 | 12:10



No último domingo, dia 4, Silvia Poppovic comemorou a volta para casa do marido, que se recupera de um transplante de medula óssea para tratamento contra a leucemia. A jornalista recebeu o Domingo Espetacular do lado de fora de sua cobertura para proteger Marcello Bronstein, que ainda está com a imunidade baixa.

- A gente tem que evitar qualquer tipo de contaminação, a imunidade dele não está totalmente zerada, mas está baixa. Então a gente não pode receber visitas.

E abriu o coração ao falar sobre o processo:

- A gente se surpreende com a capacidade que tem de superar a espera e a duvida, porque é isso é isso, não tem escolha.

A apresentadora precisou ser forte ao passar 57 dias no quarto de hospital ao lado do amado.

- Eu desmoronei, teve uma vez que abri o berreiro porque ele estava no meio de uma situação renal que estava muito inchado. Quando você faz a quimioterapia e a radioterapia, sobrecarrega os rins, eles nao conseguem dar conta de tanto remédio que estão recebendo.

Felizmente, Marcello conseguiu realizar a cirurgia com a doação de medula óssea da filha.

- Durante uma semana, ela tomou medicamentos muito fortes para estimular a produção de células tronco. É um processo muito louco, porque depois ela fica internada, eles vão coletando as células, congelam e quando o Marcello está justamente no momento que ele pode recebê-las, é feito o transplante.

Silvia também ressaltou a força do marido.

- Não é que ele esteja velho, mas nem todo mundo aguenta fazer isso. Passar por uma quimio, por uma radio, durante algum período ele ficou com a imunidade zerada.

E revelou quais serão os próximos passos na recuperação.

- Nessas horas que você vê que tem que ter força para ajudar e é incrível como a gente encontra essa força. Os próximos passos agora é ele produzir uma quantidade suficiente de células vermelhas para que esteja com a imunidade cada vez maior para lidar com a vida.

O casal pretende realizar o sonho de conhecer o mundo juntos.

- Quero realizar os sonhos que nós tínhamos, de aproveitar a vida e conhecer lugares novos. A gente teve esse objetivo, de uma vez por ano ir para um lugar que a gente nunca foi.

A famosa finalizou a entrevista comentando o ato de amor da filha.

- Muito emocionante isso, porque ele deu à vida para minha filha e agora ela salva a vida dele.