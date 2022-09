The Weeknd cancela show após perder a voz no meio da apresentação

05/09/2022 | 12:03



The Weeknd parou seu show no meio da apresentação em Los Angeles, no sábado, 3. O cantor perdeu a voz durante a performance e precisou se retirar. Nas redes sociais, circula um vídeo do momento em que o artista parou o show (que pode ser conferido aqui ). Com a voz rouca, ele afirma: "Preciso me desculpar com vocês. Eu não sei o que aconteceu quando eu gritei, mas eu acabei de perder a voz."

E continuou: "Isso está me matando, eu não quero parar o show, mas eu não consigo oferecer a apresentação que eu quero fazer para vocês agora. Vou garantir que todo mundo receba o dinheiro de volta, e vou fazer outro show para vocês muito em breve. Eu só queria vir aqui e pedir desculpas pessoalmente."

Os fãs gritam e demonstram apoio ao músico. No fim, ele parece estar chorando quando completa: "Eu amo vocês, muito obrigado."

Posteriormente, no Twitter, ele voltou a pedir desculpas pelo ocorrido.

"Perdi a voz durante a primeira música e estou desolado. Eu senti a voz falhar e meu coração apertou. Minhas mais profundas desculpas aos fãs que estão aqui. Prometo que vou compensá-los com um novo show", diz a postagem do músico.