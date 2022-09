O que fazer em Montevidéu – 15 atrações e dicas imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



05/09/2022 | 11:55



Com atrações históricas e ótima gastronomia, a capital uruguaia atrai muitos viajantes brasileiros. Elaborar um roteiro completo com antecedência é uma das melhores dicas para aproveitar a experiência ao máximo, já que há muito o que fazer em Montevidéu.

E foi isso que eu preparei para você, uma vez que eu amo a capital do Uruguai. Vamos ver as principais atrações e pontos turísticos de Montevidéu que não podem ficar de fora de um roteiro pela cidade?

Dicas de viagem para Montevidéu

Com uma atmosfera tranquila e belíssimas construções históricas, Montevidéu é uma das capitais mais charmosas da América do Sul.

Neste post, conheça as atrações imperdíveis da cidade e veja dicas como:

Onde fica Montevidéu

Como chegar a Montevidéu

Transporte em Montevidéu

Quando ir a Montevidéu

Seguro viagem Uruguai

O que fazer em Montevidéu (roteiro com 15 atrações)

Onde comer em Montevidéu

Onde ficar em Montevidéu

Planeje sua viagem para Montevidéu

Onde fica Montevidéu

Banhada pelo Rio da Prata, Montevidéu está localizada na parte sul do Uruguai.

Apesar de ser a capital do país, o destino tem um clima de cidade pequena e é lar de pouco mais de 1,3 milhão de pessoas.

Seguro viagem Uruguai – Acesse o comparador online e use o cupom ROTADEFERIAS15 para ganhar 15% de desconto.

Como chegar a Montevidéu

DepositPhotos Ciudad Vieja

É possível chegar a Montevidéu de várias formas diferentes:

Carro

Ônibus

Avião

Barco (a partir da Argentina)

Por conta da proximidade, quem mora na região sul do Brasil pode viajar de carro para Montevidéu, que fica a cerca de 800 quilômetros de Porto Alegre.

Os motoristas podem cruzar a fronteira para o Uruguai a partir de duas cidades brasileiras: Jaguarão e Chuí. A primeira oferece uma rota mais rápida até a capital do país vizinho. A segunda, por sua vez, tem um caminho mais longo, mas que passa por belíssimos cenários praianos.

Para quem tem carro próprio, a dica é fazer a revisão do veículo e cair na estrada. Outra opção é alugar um carro por meio deste comparador online (que oferece os melhores preços do mercado) ou viajar de ônibus (uma opção um pouco mais cansativa).

Outra alternativa é ir de avião. O Aeroporto Internacional de Carrasco é o principal da região. Ele fica a aproximadamente 20 quilômetros do centro de Montevidéu e recebe voos que partem de cidades como São Paulo, Campinas e Porto Alegre. As rotas são operadas pelas companhias Gol, Azul e Latam.

Os turistas que optarem por conhecer a Argentina antes de seguir para Montevidéu conseguem chegar ao destino à bordo de barcos que partem de Buenos Aires. Há rotas diretas e opções com paradas em Colônia del Sacramento, no Uruguai.

Transporte em Montevidéu

O sistema de transporte de Montevidéu é bem organizado. Os ônibus são a forma mais barata de se locomover pela cidade, mas também dá para usar táxis, carros de aplicativos e até alugar bicicletas.

Outra opção é alugar um carro – na hora de pesquisar, não deixe de conferir as opções da Mobility, que oferece as tarifas mais baixas do mercado. Com isso, o viajante tem mais flexibilidade para explorar o destino como bem entender.

Quando ir a Montevidéu

O verão é a época mais quente e agitada. Para quem gosta de animação durante a viagem, a melhor opção é programar o roteiro para dezembro, janeiro ou fevereiro.

A primavera e o outono, por sua vez, têm poucas chances de chuva (principalmente entre março, abril e maio) e temperaturas amenas, que variam de 11ºC a 25°C.

Apesar de ter um charme único, o inverno é a pior época para visitar Montevidéu. A não ser que o viajante goste de frio e não se preocupe em pegar chuva durante os passeios.

Seguro viagem Uruguai

Contar com um seguro viagem é essencial quando você vai para fora do Brasil, especialmente em regiões como a América do Sul, onde nem sempre é possível achar uma boa infraestrutura hospitaleira.

Ao acessar este comparador online, você compara os preços das principais operadoras do mercado que atuam no Uruguai e pode fechar o contrato com mais segurança.

Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS15 têm 15% de desconto. Clique aqui para fazer seu seguro viagem Uruguai.

O que fazer em Montevidéu

A lista das melhores atrações em Montevidéu inclui:

Ciudad Vieja Palacio Salvo Palacio Estevez Catedral Metropolitana Teatro Solís Torres García Museu Andes 1972 Café Brasilero Mercado del Puerto Estádio Centenário Mercado de Los Artesanos Baar Fun Fun Parque Rodó Punta Carretas Shopping La Rambla

É possível conhecer todos os pontos turísticos indicados em dois dias de roteiro em Montevidéu.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers em Montevidéu.

Ciudad Vieja

DepositPhotos Puerta da Ciudadela

Conhecido como Ciudad Vieja, o Centro Histórico de Montevidéu concentra algumas das principais atrações da cidade. Vale a pena caminhar pelas ruas e contemplar a arquitetura dos prédios antigos.

Uma curiosidade é que, até 1829, o bairro era cercado por uma muralha. O objetivo era proteger a cidade, mas, com o tempo, as barreiras foram derrubadas. Atualmente, é possível ver somente a antiga entrada, chamada de Puerta da Ciudadela.

Palacio Salvo

Pixabay Palacio Salvo

Construído entre 1923 e 1928, o Palacio Salvo foi um presente de comerciantes italianos para a capital uruguaia. O grande destaque é a enorme torre, que tem 105 metros e foi a mais alta da América do Sul até 1935.

A visita por fora já vale a pena, mas também dá para entrar no prédio para conhecer a história do local, os cômodos e subir até o topo da torre, de onde é possível ter uma vista incrível da cidade.

Endereço: Pl. Independencia, 848

Pl. Independencia, 848 Horário de funcionamento: segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e domingo, das 10h às 16h30. Terça-feira, quinta-feira e sábado, das 10h30 às 13h30.

Palacio Estevez

DepositPhotos Palacio Estevez

O Palacio Estevez é a antiga sede do governo uruguaio. Desde 1999, o prédio funciona como Museu da Casa do Governo.

Quem vai ao local pode conferir detalhes sobre a trajetória política do país e observar um acervo que reúne documentos, quatros, trajes e objetos históricos.

Endereço: Pl. Independencia, 776

Pl. Independencia, 776 Horário de funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17h.

Catedral Metropolitana

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Latin Catholic Photography (@latin.catholicphotography)

Inaugurada em 1804, a Catedral Metropolitana é uma das igrejas mais bonitas do Uruguai. Ela fica em Ciudad Vieja e conquista os visitantes com sua arquitetura em estilo neoclássico espanhol.

O local recebe eventos, visitas guiadas e também celebra missas. Os dias e horários das atrações ficam disponíveis no site oficial.

Endereço: Ituzaingó, 1373

Ituzaingó, 1373 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 10h às 12h30.

Teatro Solís

DepositPhotos Teatro Solís

Com um visual repleto de colunas (que rende ótimas fotos), o Teatro Solís é a casa de espetáculos mais famosa da capital. Ele foi inaugurado em 1856.

Vale a pena contemplar a construção por fora e participar de uma das visitas guiadas, que exploram as dependências do teatro.

Endereço: Reconquista, S/N esq

Torres García

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Museo Torres García (@museotorresgarciaoficial)

O museu dedicado ao artista uruguaio Joaquín Torres García aparece como uma boa opção de passeio para quem gosta de atrações culturais.

Pinturas, esculturas, cartas, desenhos e esboços são alguns dos principais destaques do acervo.

Endereço: Sarandí, 683

Sarandí, 683 Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 19h. Sábado, das 11h às 17h.

Museu Andes 1972

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Museo Andes 1972 (@museoandes1972)

O Museu Andes 1972 conta a história da queda de um avião que levava uruguaios para o Chile. Dos 45 tripulantes, 16 sobreviveram ao acidente com a aeronave.

O local presta homenagem às vítimas e conta como o grupo de sobreviventes precisou enfrentar condições extremas durante 72 dias até ser encontrado.

Endereço: Rincón, 619

Rincón, 619 Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17h. Sábado, das 10h às 15h.

Café Brasilero

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cafe´ Brasilero (@cafebrasilero.uy)

O tradicional Café Brasilero fica em um edifício declarado com patrimônio arquitetônico e conquista os visitantes com suas decorações em estilo art nouveau. Fundado em 1877, o local serve cafés, sanduíches, sobremesas e almoços executivos.

Ao longo de sua trajetória, o local recebeu pessoas ilustres. O célebre escritor Eduardo Galeano, por exemplo, adorava passar suas tardes por lá.

Endereço: Ituzaingó, 1447

Ituzaingó, 1447 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.

Mercado del Puerto

DepositPhotos Mercado del Porto

Separe um dia para almoçar no Mercado del Puerto, um dos espaços gastronômicos mais icônicos de Montevidéu, que reúne ótimos restaurantes.

Durante a visita, o viajante consegue ver carnes preparadas na parrila e provar desde churrascos até receitas sofisticadas.

Endereço: Piedras, 237

Piedras, 237 Horário de funcionamento: Sábado a quinta-feira, das 9h30 às 17h. Sexta-feira, das 9h30 às 19h.

Estádio Centenário

DepositPhotos Estádio Centenário

Até quem não é fã de futebol se diverte no passeio ao Estádio Centenário. Aberto para visitação, o local recebe jogos de clubes locais e – em algumas ocasiões – até da seleção uruguaia.

Na parte interna da arena é possível conhecer o Museo del Fútbol, que fala sobre o esporte no país e exibe um acervo com fotos, quadros e camisas históricas.

Endereço: Montevideo, 11400

Mercado de Los Artesanos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mercado de los Artesanos. (@mercadodelosartesanosuy)

Quem gosta de explorar a cultura local de cada destino precisa visitar o Mercado de Los Artesanatos.

O complexo reúne obras artesanais feitas por produtores locais e é ótimo para quem quer comprar lembrancinhas de viagem.

Endereço: Pza. Cagancha, 1365

Pza. Cagancha, 1365 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 11h30 às 18h30.

Baar Fun Fun

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oficial Baar FunFun (@baarfunfun)

Quem ainda não sabe o que fazer em Montevidéu à noite pode programar uma visita ao Baar Fun Fun. Fundado em 1895, o local recebe os tradicionais shows de tango.

Durante a visita, vale a pena provar dois drinques autorais criados pelo fundador da casa, Augusto López: Pegulo e Uvita.

Endereço: Sede CAF, Ciudadela, 1229

Sede CAF, Ciudadela, 1229 Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 18h às 2h.

Parque Rodó

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NACHO (@turistaenuruguay)

Batizado em homenagem ao escritor José Enrique Rodó, o Parque Rodó não pode ficar fora do roteiro de quem viaja à capital uruguaia. A enorme área verde no bairro Punta Carretas conquista a galera com seus jardins e é ótima para alguns minutos de descanso.

A dica é curtir o complexo como um local. Para isso, peça um mate e divirta-me em atrações como a roda-gigante.

Punta Carretas Shopping

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Punta Carretas Shopping (@punta.carretas)

Se o objetivo é fazer compras durante a viagem, vá ao Punta Carretas Shopping, que tem lojas variadas e restaurantes.

O curioso é que o complexo foi construído na área de uma antiga penitenciária. Foi ali que José Mujica, ex-presidente do Uruguai, ficou preso.

Endereço: José Ellauri, 350

José Ellauri, 350 Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 21h.

La Rambla

DepositPhotos La Rambla

La Rambla é a avenida beira-mar mais famosa da cidade. A via tem mais de 30 quilômetros e percorre a orla da capital.

Os visuais mais bonitos estão nas regiões de Pocitos e Buceo, que concentram diversos restaurantes.

Siga o @rotadeferias no Instagram e confira as experiências dos nossos repórteres no Brasil e no mundo.

Onde comer em Montevidéu

Montevidéu é um bom destino para quem gosta de experiências gastronômicas. Durante a viagem, não deixe de provar clássicos como parrilla, chivito e o delicioso doce de leite.

Abaixo, veja algumas sugestões de restaurantes para conhecer na cidade:

El Palenque

Bar Tabaré

Francis

El Palenque

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Montevideo/Punta Del Este (@elpalenque.mvd)

O restaurante El Palenque é indicado para provar os sabores típicos da gastronomia uruguaia. Ali, é possível ver o preparo das carnes na parrilla e depois prová-las. Os ingredientes são sempre suculentos e servidos em quantidades generosas.

Bar Tabaré

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Café Bar Tabare (@cafe_bar_tabare)

Com atmosfera de armazém, o Bar Tabaré é aconchegante e muito charmoso. O menu inclui uma boa variedade de carnes, mas as massas são a especialidade da casa.

Francis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Restaurante Francis (@francis_montevideo)

O restaurante Francis é referência em culinária sofisticada. Com carnes deliciosas, o local é muito procurado por turistas e empresários que querem comer bem na capital.

Onde ficar em Montevidéu

A metrópole também se destaca quando o assunto é hospedagem. Há opções de hotéis para todos os bolsos e gostos.

Confira três sugestões de acomodações:

After Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AFTER HOTEL MONTEVIDEO (@aftermontevideohotel)

Próximo ao Montevideo Shopping, o After Hotel é uma boa opção de hospedagem na região de Buceo. O local tem uma pequena piscina no último andar, que oferece vista para a praia.

—

Don Boutique

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Don Boutique Hotel (@donboutiquehotel)

Confortável e charmoso, o Don Boutique é indicado para quem procura um hotel bem localizado. Ele fica na Ciudad Vieja, perto do Mercado del Puerto.

—

Hotel Costanero Montevideo MGallery

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Costanero by MGallery (@costaneromgallery)

Bom atendimento e acomodações confortáveis são alguns dos principais trunfos do Hotel Costanero Montevideo MGallery. O complexo tem bar, terraço e fica a poucos passos da praia.

—

Planeje sua viagem para Montevidéu

Quando planejamos nossas viagens para Montevidéu e outros destinos da América do Sul, usamos algumas ferramentas confiáveis que permitem comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Também é importante ficar atento à documentação para viajar e fechar um pacote de seguro viagem. Assim, você evita contratempos e prejuízo financeiro. Outra boa dica é comprar um chip de viagem internacional, que permite usar internet durante os passeios em Montevidéu.

—

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

Reserva de hotéis em Montevidéu

O Booking.com faz parte do nosso programa de afiliados. Sempre recorremos a ele para fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação. A variedade em Montevidéu é muito grande. Por isso, vale a pena checar a opinião de hóspedes, conferir as fotos e saber todos os preços e detalhes antes de fazer a reserva.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis.

Seguro viagem Uruguai

Contar com um seguro viagem é essencial quando você vai para fora do Brasil, especialmente em regiões como a América do Sul, onde nem sempre é possível achar uma boa infraestrutura hospitaleira. Ao acessar o Seguros Promo, você compra os preços das principais operadoras do mercado e pode fechar o contrato com mais segurança. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS15 têm 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

Chip viagem Uruguai

Um chip viagem internacional que permite acesso à internet quebra um galhão na hora de viajar. O da America Chip, por exemplo, oferece bom serviço até em alguns lugares remotos. Nós nunca viajamos sem ele.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.

Passagem aérea para Montevidéu

Na hora de pesquisar por passagens aéreas para Montevidéu, use o site Skyscanner. Prático e eficiente, ele lista as principais rotas disponíveis, de diversas operadoras aéreas, e apresenta as que apresentam os melhores preços. Também dá para filtrar voos por período do ano, receber alertas quando houver ofertas, localizar os trechos mais curtos e muitas outras opções. E o melhor é que você fecha a compra diretamente na companhia escolhida.

Clique aqui para comprar passagens aéreas mais baratas.

Aluguel de carro no Uruguai

Para dirigir nos países da América do Sul, é preciso deixar a documentação em dia e cumprir algumas exigências. Primeiro, certifique-se de que sua carteira de habilitação esteja dentro do prazo de vencimento. Além disso, você deve portar seu passaporte ou RG original com foto recente.

Fora isso, o seguro Carta Verde é exigido nos países latinos. Ele cobre eventuais danos materiais e pessoais causados a terceiros (que não estejam no veículo segurado no momento do acidente). A cobertura vale por um prazo predefinido e é bom contratá-la para períodos um pouco mais estendidos do que o da viagem, em caso de imprevistos.

Você pode checar tudo isso ao alugar um carro na Mobility. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar, e traz todos os detalhes sobre seguros. Vale a pena conferir.

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro.

Tours, ingressos e transporte

Agora que você já sabe o que fazer em Montevidéu, o site Get Your Guide pode te ajudar a reservar tours, ingressos e transfers na capital uruguaia e em diversos destinos da América do Sul, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers na América do Sul com a Get Your Guide.