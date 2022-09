Telegram: grupo no app tem ofertas e cupons da KaBuM!

Da Redação

Do 33Giga



05/09/2022 | 11:55



O crescimento das redes sociais e a inovação nas formas de comunicação trouxeram uma nova perspectiva para as empresas quando o assunto é relacionamento com o cliente.

O conjunto de pesquisas Panorama Mobile Time/Opinion Box mostra, por exemplo, que, em fevereiro de 2022, 60% da população brasileira com smartphones tinham o Telegram instalado.

Alinhado a essa nova maneira de se conectar, o KaBuM! lança um canal de ofertas e cupons exclusivos no Telegram.

O e-commerce de tecnologia e games criou um grupo oficial no Telegram, permitindo que a empresa ofereça, de forma rápida e eficiente, uma série de descontos especiais para os usuários da plataforma.

Para participar do grupo oficial de ofertas do KaBuM! no Telegram, basta clicar neste link.