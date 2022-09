Dia dos Irmãos: 10 filmes via streaming que celebram laços fraternais

Bianca Bellucci

05/09/2022 | 11:55



Nesta segunda-feira (5) é celebrado o Dia dos Irmãos. A data visa lembrar a importância daqueles que compartilham o mesmo sangue, evidenciando que há muito mais companheirismo do que brigas de infância. Essa montanha-russa de sentimentos, inclusive, costuma ser um prato cheio para a indústria do cinema. Veja 10 filmes que celebram esses laços e estão disponíveis via streaming.

1. Rain Man (1988) – Disponível no Amazon Prime Video

Charlie recebe a notícia da morte de seu pai e retorna à sua cidade natal. Chegando lá, descobre que tem um irmão autista e que a herança de US$ 3 milhões foi destinada a instituição em que ele reside. Assim, decide sequestrar o irmão para levá-lo para Los Angeles e exigir metade do dinheiro. Mas durante a viagem os dois entenderão o significado de serem irmãos.

2. Irmãos Gêmeos (1988) – Disponível na Netflix

Resultados de uma experiência genética, os gêmeos fraternos Julius e Vincent são separados ao nascer e se reencontrar apenas quando adultos. Agora, eles vão perceber como a educação em famílias diferentes moldaram suas personalidades opostas. Isso porque o primeiro é um cientista e o outro, um vendedor de rua charlatão.

3. Operação Cupido (1998) – Disponível na Disney+

Um clássico dos anos 1990 para celebrar o Dia dos Irmãos. Na trama, as gêmeas Hallie e Annie foram separadas ainda pequenas. Uma ficou com a mãe e a outra com o pai. Um dia, elas se encontram em um acampamento de verão e se dão conta do parentesco até então desconhecido. Com a ideia de reunir os pais, as duas decidem trocar de lugar na volta para a casa.

4. As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) – Disponível na Disney+

Durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, quatro irmãos ingleses são enviados para uma casa de campo onde estarão seguros. Em uma de suas brincadeiras pela propriedade, eles descobrem um guarda-roupa mágico, que leva ao mundo de Nárnia. O local já foi pacífico, mas hoje vive sob a maldição da Feiticeira Branca. Sob a orientação do leão Aslam, as crianças decidem ajudar na luta para libertar o reino.

5. Uma Prova de Amor (2009) – Disponível na Netflix

Anna Fitzgerald foi concebida para ajudar a salvar Kate, sua irmã que tem leucemia. Em pouco tempo de vida, ela já passou por várias cirurgias na tentativa de curá-la. Mas está cansada dos procedimentos médicos aos quais é submetida. Então, decide enfrentar os pais e lutar na justiça por emancipação médica, de forma a que tenha direito a decidir o que fazer com seu corpo.

6. Frozen: Uma Aventura Congelante (2013) – Disponível na Disney+

Uma das opções da Disney para celebrar o Dia dos Irmãos. Acompanhada por um vendedor de gelo, a jovem e destemida princesa Anna parte em uma jornada perigosa na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino.

7. Irmãs (2015) – Disponível na Netflix

As irmãs Maura e Kate sempre foram muito diferentes: enquanto a primeira é conhecida por ser responsável e ajudar os outros, a segunda é especialista em perder empregos e namorados. Quando as duas descobrem que a casa da infância será vendida pelos pais, elas decidem dar uma última festa, e aproveitar tudo que não puderam fazer no local quando eram mais novas.

8. Adoráveis Mulheres (2019) – Disponível no Amazon Prime Video

As irmãs Jo, Beth, Meg e Amy amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

9. Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (2020) – Disponível na Disney+

Em um mundo no qual as criaturas não dependem mais de magia para viver, dois irmãos elfos recebem um cajado de bruxo de seu falecido pai, capaz de trazê-lo de volta à vida por um dia. Inexperientes, Ian e Barley não conseguem executar o feitiço e acabam gerando um ser sem cabeça. Agora, eles vão embarcar em uma jornada para tentar ressuscitá-lo por completo.

10. Os Irmãos Willoughby (2020) – Disponível na Netflix

A última sugestão para o Dia dos Irmãos é uma animação original da Netflix. Aqui, quatro irmãos com pais egoístas bolam um plano para se livrar deles de uma vez por todas e formar a família que desejam. Mas durante a viagem de férias, eles vão descobrir o poder dos laços fraternos.