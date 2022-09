Bruna Marquezine usa bolsa de mais de 50 mil reais para ir ao Rock in Rio

05/09/2022 | 11:10



Se você estava acompanhando as redes sociais no último final de semana viu que vários famosos decidiram participar, curtir e trabalhar no Rock in Rio. Bruna Marquezine foi uma das celebridades que marcou presença no evento.

A atriz, claro, super chamou a atenção de todos por onde passou usando um look all black composto por peças da grife Balenciaga. A bonitona decidiu usar uma bolsa da marca no valor de 50 mil reais e um corselet preto que ficou um charme.

E para terminar a composição, Bruna Marquezine colocou óculos de sol preto, acessórios prateados e uma calça toda rasgada. Uau!