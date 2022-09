Edu Ribeiro dá adeus ao Domingo Espetacular depois de três anos e meio apresentando o programa

05/09/2022 | 11:11



É hora de dizer tchau! Edu Ribeiro, apresentador do Domingo Espetacular, se despediu do programa no último domingo, dia 4. Ele esteve à frente da programação durante três anos e meio.

- É meu último Domingo Espetacular depois de três anos e meio, anunciou Edu com o coração apertado.

Mas ele não está se despedindo da Tv Record! O apresentador na verdade vai apenas mudar seu horário de levantar da cama, agora ele passará a comandar o Fala Brasil, também da mesma emissora só que um pouco mais tarde.

- Mas olha o tamanho do desafio que vem por aí. O Edu vai acordar cedo para comandar o principal jornal das nossas manhãs, o Fala Brasil, falou Carolina Ferraz.

E agora o Domingo Espetacular vai ter Sérgio Aguiar como novo apresentador. Um pequeno momento do último programa foi especialmente separado para relembrar todos os feitos de Edu ao longo de seus muitos anos na Record.