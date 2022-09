Campanha e propostas

Editorial



05/09/2022 | 11:00



A campanha que vai definir a próxima composiçãos de Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Palácio dos Bandeirantes e Assembleia entra na fase decisiva. A menos de um mês para 2 de outubro, data do primeiro turno, é natural que os concorrentes lancem mão de estratégias diferenciadas – algumas até mesmo nada ortodoxas – para tentar capturar a atenção do cidadão no meio de tantos nomes.

O eleitor, todavia, deve ficar atento a tentativas diversionistas. Muita gente vai buscar tirar o foco do que realmente importa no pleito, que é selecionar os políticos mais bem preparados para tomar conta do Brasil e do Estados pelos próximos quatro anos. A responsabilidade é imensa.

Existem vários canais à disposição da sociedade onde se pode pesquisar o que cada candidato propõe caso saia vencedor das urnas. Conhecer a fundo a biografia e o plano de governo dos pleiteantes ajuda a evitar surpresas desagradáveis no futuro.

O trabalho da imprensa profissional – comprometida apenas com o bem comum, como este Diário – também é ferramenta importantíssima à disposição do eleitor. Este é o momento oportuno para se inteirar sobre currículo e história daqueles que submetem o nome ao escrutínio popular. No caso do Grande ABC, é esperado que o morador das sete cidades também se preocupe em analisar quem está disposto a atuar na defesa dos interesses da região.

Não é o slogan bem construído, o jingle engraçado, a maquilagem em dia ou o sorriso fácil exibido em santinhos, propagandas na rede de rádio e TV e postagens nas redes sociais que farão a diferença quando as urnas se abrirem. É aí que começa verdadeiramente o desafio.

Quando os vencedores assumirem os respectivos mandatos, o que vai valer são tanto a história de vida de cada um quanto a consistência das propostas que apresentou, além da capacidade de trabalho e da articulação política para colocar em prática o que prometeu. Fiscalizar a atuação dos candidatos eleitos é obrigação do cidadão. O compromisso dos eleitores não termina em outubro.