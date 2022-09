Tremor de magnitude 6,8 deixa pelo menos 21 mortos no sudoeste da China

05/09/2022 | 10:57



Pelo menos 21 pessoas morreram em um tremor de magnitude 6,8 que atingiu a província de Sichuan, no sudoeste da China, nesta segunda-feira, dia 5. O sismo provocou deslizamentos de terra e sacudiu prédios na capital provincial de Chengdu, cujos 21 milhões de habitantes já estão sob lockdown contra o avanço da covid-19.

O tremor foi registrado uma área montanhosa no condado de Luding pouco depois das 12h, no horário local, de acordo com o China Earthquake Networks Center. Sichuan, que fica à beira do planalto tibetano, onde placas tectônicas se encontram, é regularmente atingida por terremotos. Dois terremotos em junho mataram pelo menos quatro pessoas.

O tremor acontece em meio uma onda de calor e seca que causou escassez de água e cortes de eletricidade devido à dependência de Sichuan pela energia hidrelétrica. Fonte: Associated Press.