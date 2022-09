Gaming no Spotify: playlists fazem sucesso entre usuários

Da Redação

Do 33Giga



05/09/2022 | 10:55



O público que consome jogos digitais é muito conectado com as experiências digitais de forma a complementar sua experiência gamer. De acordo com a pesquisa Game Brasil deste ano, 62,5% dos entrevistados têm costume de acessar o Spotify. E música é um elemento crucial dos jogos e da vida dos gamers: 45,5% escutam música enquanto jogam, segundo a pesquisa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Dados do Spotify mostram que mais de 1 bilhão de minutos foram escutados no mundo nos meses de julho e agosto em playlists que contém os termos gaming, game, game music e jogos na descrição. No Brasil, os genZers são os maiores fãs e consumidores de playlists gamers: somente neste ano, de janeiro a agosto, foram mais de 4,9 milhões de streams em playlists e mais de 14 milhões de minutos em tempo de streaming.

Além de consumir, a audiência gamer no Spotify também está criando playlists relacionados ao universo gaming como ninguém: nos últimos 90 dias, foram criadas mais de 320 mil no mundo todo; dados do Brasil representam 10 mil novas playlists relacionadas ao tema no mesmo período. Hoje, são mais de 11 milhões de playlists inspiradas na temática gamer.

Já que game e música andam lado a lado, o streaming revelou os gêneros musicais mais ouvidos nos consoles Playstation e Xbox no Spotify no Brasil e no mundo de janeiro a agosto deste ano.

Top 5 gêneros musicais mais escutados nos consoles Playstation e Xbox no Spotify no Brasil:

Funk carioca Trap Hip hop Pop Rap

Top 5 gêneros musicais mais escutados nos consoles Playstation no Spotify no mundo:

Rap Trap Hip hop Pop Música latina

Top 5 gêneros musicais mais escutados nos consoles Xbox no Spotify no mundo:

Rap Trap Hip hop Pop Rock

Confira também o ranking dos estados brasileiros mais ativos nos consoles PlayStation e Xbox no Spotify no Brasil por taxa de streams nos últimos 90 dias e os que mais escutam playlists do universo gamer no Spotify (playlists que contém os termos gaming, game, game music e jogos na descrição) por taxa de streams:

Top 5 estados brasileiros mais ativos nos consoles PlayStation e Xbox no Spotify no Brasil:

Amapá São Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina Rio de Janeiro

Top 5 estados brasileiros que mais escutam playlists do universo gamer no Spotify:

Roraima Amapá Paraíba Rio de Janeiro Rio Grande do Sul

Acesse o hub Jogos no Spotify e conheça algumas playlists para curtir enquanto joga com Top Gaming Tracks, Video Game Soundtracks, Now Loading, Top Gaming Brasil, Gaming Lounge, Ultra Gaming, Ultimate Pop Gaming, entre outras.