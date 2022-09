Freestyle AFM2: conheça airfryer voltada para preparo de receitas individuais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/09/2022 | 09:55



Em algum momento, as pessoas que moram sozinhas já desperdiçaram alimentos por não conseguirem consumir tudo o que cozinharam. Ou tiveram que lavar uma airfryer enorme após preparar uma quantidade mínima de comida. Ou, ainda, passaram dificuldade para armazenar um equipamento que ocupa muito espaço nos apartamentos cada vez menores.

Essas situações ainda acontecem porque o setor de eletrodomésticos não costuma pensar nesse tipo de consumidor. Porém, a partir de agora, aqueles que vivem sozinhos ou em pequenos espaços podem contar com uma solução que reúne eficiência, compactação e estilo: uma fritadeira elétrica pensada para preparar pequenas porções de comida.

“A linha Freestyle foi desenhada pensando em quem mora em pequenos espaços e não quer abrir mão de praticidade, design e eletrodomésticos modernos”, explica Marta Schulz, gerente de marketing da BLACK+DECKER. “Com a fritadeira elétrica Freestyle AFM2, esse consumidor vai evitar o desperdício com a praticidade que procura”, acrescenta.

A executiva afirma que o lançamento acompanha a tendência do mercado imobiliário, que cada vez mais reduz o tamanho dos apartamentos e, consequentemente, das cozinhas. “Ao mesmo tempo em que procuram por produtos compactos e que sejam funcionais na hora do preparo de receitas, as pessoas valorizam um ambiente que tenha personalidade e elegância. E é justamente isso que Freestyle AFM2 proporciona, além, é claro, de garantir aos alimentos a saudabilidade, o sabor e a crocância das airfryers tradicionais”, pontua.

Abaixo, confira outras características da fritadeira elétrica Freestyle AFM2: