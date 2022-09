Máquinas fotográficas: conheça os detalhes das melhores do mercado

Da Redação

Do 33Giga



05/09/2022 | 08:55



*Por Luis Valladares // Comprar uma boa câmera digital não é fácil, mesmo que você seja um especialista no assunto. Com a chegada e popularização dos smartphones, muitos começaram a aprender mais sobre esse tema.

Afinal, a maioria das pessoas agora possui uma câmera de alta qualidade. No entanto, isso não foi suficiente para derrubar o mercado de câmeras profissionais, que continua a prosperar e evoluir em ritmo acelerado.

Existem vários tipos de modelos de câmeras e dezenas de designs, cada um com características únicas que o diferenciam dos demais. Além disso, cada modelo pode ter funções que os outros não possuem, tornando-o bastante diferente com base no tipo de uso.

No entanto, há uma especificação que é compartilhada, ou pelo menos semelhante, entre alguns dos principais equipamentos profissionais: a solução de memória que utilizam. Utilizar os benefícios de sua câmera digital e adaptá-la para atender às suas necessidades e desejos é fundamental.

É por isso que os melhores cartões de memória para câmeras visam agilidade e expansão de armazenamento. É possível capturar e transferir arquivos rapidamente usando uma solução de memória, que também oferece suporte para suas fotos e vídeos e garante a fluidez do seu trabalho.

Marcas de renome conferem durabilidade aos cartões de memória, optando por empresas confiáveis ??que se destacam no mercado de tecnologia e inovação, muitas com garantia de seus equipamentos, além de testes realizados para garantir a qualidade dos materiais.

Neste artigo, discuto três fatores que podem influenciar sua decisão de comprar uma boa solução de memória para sua câmera. Você está intrigado? Então continue lendo para saber mais sobre esse assunto.

Armazenamento

O armazenamento do cartão de memória é geralmente considerado um dos fatores mais importantes pelos fotógrafos. Um cartão de memória de alta qualidade também pode melhorar o desempenho de vídeo e filme.

Como podem capturar vários quadros por segundo, são ideais para gravação contínua. O cartão Lexar CFexpress Type A GOLD Series, por exemplo, está disponível em capacidades de até 160 GB, permitindo capturar mais imagens de alta qualidade e vídeo 8K com qualidade de cinema sem substituir constantemente os cartões.

Velocidade de leitura e gravação

Em geral, câmeras fotográficas profissionais de alta resolução e de ponta têm uma velocidade de obturador incrível, o que é um diferencial valioso na pesquisa mencionada acima. Se não tivermos um cartão de memória com velocidade de leitura e escrita rápida (MB/s = Megabytes por Segundo), a incrível velocidade de disparo da nossa câmera, entre outras vantagens, será inútil.

Por isso, ao investir em um cartão de memória, devemos considerar a velocidade de leitura e escrita desses cartões como fator decisivo. Um cartão de memória certificado pela Video Performance Guarantee 400 (VPG400) garante que a velocidade mínima de gravação sustentada durante a gravação de vídeo seja de pelo menos 400 MB/s e que o vídeo seja gravado de forma rápida e segura no cartão sem perder nenhum quadro.

A gravação de vídeos requer a gravação contínua de dados no cartão. Manter uma certa velocidade mínima de gravação de um cartão de memória é mais importante do que a velocidade máxima de gravação, especialmente para gravar vídeos 4K/6K/8K. A série Lexar CFexpress Type B DIAMOND é uma das poucas marcas que apresentam VPG400 no mercado.

O Lexar CFexpress DIAMOND tem certificação VPG 400 e tem uma velocidade de gravação sustentada mínima de 1600 MB/s 1 para permitir gravação contínua de vídeo RAW 8K. A velocidade mínima de gravação prolongada do cartão Lexar Professional CFexpress Type A GOLD Series é de 400 MB/s. Mais câmeras exigirão o VPG400 no futuro.

Proteção e garantia

Quem gosta de fotografia entende que seu equipamento, assim como seu cartão, deve ser imune a quedas e acidentes, além de fornecer o desempenho necessário para capturar e armazenar dados valiosos em diversos ambientes.

O cartão Lexar Professional CFexpressTM Tipo A Série GOLD tem um design durável que protege contra temperatura, choque e vibração. Tem uma faixa de temperatura de operação de -10C a 70C 2 e uma garantia limitada vitalícia 3.

Você notará que a solução de memória da sua câmera é extremamente importante para o sucesso de suas fotografias. Por isso, é fundamental investir em cartões de memória eficazes e adequados para as tarefas fotográficas que você fará, levando em consideração a capacidade de armazenamento, velocidade de leitura e gravação, além de proteção e garantia do produto.

—

*Luis Valladares é Diretor de Vendas de Canal para América Latina e Caribe da Lexar