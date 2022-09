Bolsonaro critica decisão de Moraes contra empresários

Da Redação



05/09/2022 | 08:40



O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou de “vagabundo” o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que também é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em evento de mulheres no Rio Grande do Sul, no sábado, Bolsonaro se referiu a Moraes sem mencionar seu nome ao dizer que ele deu uma “canetada”, em referência à decisão do ministro que autorizou ação contra oito empresários bolsonaristas que estariam conspirando contra a democracia em grupos de WhatsApp.

“Não é porque tem um vagabundo ouvindo atrás da árvore a nossa conversa que vai querer roubar a nossa liberdade. Mais vagabundo do que esse que está ouvindo a conversa é quem dá a canetada após ouvir o que ouviu esse vagabundo”, disse Bolsonaro durante o encontro “Mulheres pela Vida e pela Família”, realizado na Fenac, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Sinos, pelo Partido Liberal.

“Pessoas que querem fazer voltar ao governo um bandido. E para isso começam a atacar algo que eu costumo dizer, é mais importante que a nossa própria vida, é a nossa liberdade”, disse. “Vimos há pouco empresários tendo a sua vida devassada, recebendo vista da PF (Polícia Federal), estavam privadamente discutindo um assunto, que não interessa qual seja o assunto. Eu posso pegar meia dúzia aqui, bater um papo, e falar”, disse o presidente da República.

ARMAS

Durante o encontro com mulheres no Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro voltou a defender o porte de armas, enfatizando que, no momento do perigo, é o instrumento que pode garantir a segurança – estabelecendo contraponto à Lei Maria da Penha.

“Uma vez na minha campanha, andando pelo Brasil, botei umas senhoras e falei o seguinte: vamos supor que está sozinha, à noite, em estrada, e fura o pneu. E percebe que está chegando gente que pode causar algum problema. Preferia sacar da bolsa a Lei Maria da Penha ou uma pistola?”, perguntou Bolsonaro, em referência à lei que visa proteger a mulher contra a violência.