Pela 1ª partida da semifinal, São Bernardo perde para América-RN

Da Redação



04/09/2022 | 18:42



O São Bernardo estreou com derrota na semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tigre perdeu por 2 a 0 do América-RN em jogo realizado na Arena das Dunas, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, neste domingo (4). Para chegar à decisão, a equipe do Grande ABC terá de vencer por três gols de diferença a partida de volta, marcada para sábado, dia 10, no Estádio 1º de Maio, às 16h. Vitória pelo mesmo placar leva o confronto para os pênaltis.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, os anfitriões voltaram para a etapa complementar dispostos a sufocar os visitantes. A pressão deu resultado. Aos 9 minutos, Jean Pierre abriu o placar. A partir de então o Tigre apertou a marcação no meio de campo e conteve o ímpeto do América, até os 48 minutos, quando Iago deu números finais ao confronto fazendo o segundo gol da equipe potiguar. Tanto São Bernardo quanto o América-RN já garantiram acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Na outra semifinal da Série D, realizada no sábado (3), o Pouso Alegre-MG venceu o primeiro jogo do mata-mata contra o Amazonas-AM por 1 a 0, gol de Neto Pereira, aos 25 minutos do primeiro tempo. A equipe mineira agora joga por um empate no confronto de volta, marcado para domingo, às 16h, no Amazonas.