Cruzeiro busca empate com Criciúma e perde os 100%, mas segue invicto no Mineirão

04/09/2022 | 18:26



O Cruzeiro perde os 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não a invencibilidade. O time celeste buscou o empate por 1 a 1 com o Criciúma nos minutos finais da partida, na tarde deste domingo, pela 28ª rodada. Em 13 jogos disputados dentro de casa, a equipe mineira venceu 12 e empatou só um.

Com o Mineirão lotado, o Cruzeiro buscou a vitória do início ao fim, mas não estava com o pé calibrado e mostrou um certo descontrole emocional em alguns momentos da partida. O técnico Paulo Pezzolano colocou em campo um "caminhão" de atacantes e conseguiu arrancar o empate no apagar das luzes.

O resultado fez com que o Cruzeiro desse mais um passo rumo à elite do futebol nacional. O time celeste chegou aos 59 pontos, nove na frente do Bahia, segundo colocado. Grêmio (47) e Vasco (45) fecham o G-4. Já o Criciúma ficou com 38, na nona posição.

No embalo dos 60 mil torcedores que compareceram em peso no Mineirão, o Cruzeiro foi com tudo para o ataque e colocou o goleiro Gustavo para trabalhar. Ele fez importantes defesas nos minutos iniciais, a principal delas em um arremate de dentro da área de Daniel Júnior.

Após suportar o abafa, o Criciúma equilibrou o duelo e não demorou para assumir o controle da partida. O time carvoeiro foi gostando da partida e chegou ao gol aos 39 minutos. Após uma indecisão entre Oliveira e Eduardo Brock, a bola ficou com Hygor, que soltou a bomba para inaugurar o marcador.

O gol abalou o psicológico dos jogadores do Cruzeiro, que começaram a se irritar e levar cartões com faltas bobas e reclamação. Melhor para o Criciúma, que levou um grande resultado para o intervalo.

No segundo tempo, Paulo Pezzolano colocou o time do Cruzeiro no ataque, abrindo mão de seus dois laterais. Com tantos jogadores ofensivos, o time celeste montou uma blitz na defesa do Criciúma, que se fechou com o intuito de impedir que o adversário fizesse a infiltração.

Jajá, Lincoln e Daniel Júnior tiveram chances claras de marcar, mas o Criciúma se defendia bem. Quando passava pela marcação, Gustavo aparecia para salvar. A irritação voltou a tomar conta dos jogadores do Cruzeiro. Rafa Silva, que havia acabado de entrar em campo, acabou sendo expulso por reclamação.

Curiosamente, foi só perder Rafa Silva que o Cruzeiro conseguiu empatar. Carregado pelos 60 mil torcedores, o time celeste lutou até o fim e decretou a igualdade aos 45 minutos. Lincoln deu belo toque de calcanhar para Bruno Rodrigues. Dentro da área, de frente para o gol, só deslocou Gustavo para fazer 1 a 1.

O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, às 21h30, diante do Operário, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia e horário, o Criciúma recebe o Bahia, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 CRICIÚMA

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock (Geovane); Wesley Gasolina (Jajá), Filipe Machado, Neto Moura e Matheus Bidu (Bruno Rodrigues); Daniel Júnior, Luvannor (Rafa Silva) e Edu (Lincoln). Técnico: Paulo Pezzolano.

CRICIÚMA - Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Zé Marcos e Helder; Marcos Serrato, Marcelo Hermes (Rômulo), Arilson e Fellipe Mateus (Oswaldo Henríquez); Caio Dantas (Fernando Viana) e Hygor (Rafael Bilu). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Hygor, aos 39 minutos do primeiro tempo. Bruno Rodrigues, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA)

CARTÕES AMARELOS - Bidu, Machado e Neto Moura (Cruzeiro); Zé Marcos (Criciúma)

CARTÃO VERMELHO - Rafa Silva (Cruzeiro)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).