Ricardo Maurício ultrapassa estreante e leva vitória na 2ª corrida no Velocitta

04/09/2022 | 15:25



A grande disputa da segunda corrida, no Velocitta, foi entre Ricardo Maurício e o estreante argentino Julian Santero. O brasileiro, tricampeão da Stock Car, conseguiu a ultrapassagem no final da corrida e manteve a vantagem. Os dois protagonizaram até um toque, mas sem grandes prejuízos.

Com uma boa estratégia e vantagem durante a maior parte da prova, Santero ficou próximo da vitória. Ele participou do circuito como parte do programa promovido pela Toyota Gazoo Racing, tanto no Brasil quanto na Argentina, em que pilotos revezam um assento - antes, Gianluca Petecof e Andi Jakos competiram pela equipe. O pódio foi completado por Ricardo Zonta.

CORRIDA

Na segunda prova, como é costumeiro na Stock Car, houve a inversão dos 10 primeiros colocados da primeira corrida. O décimo colocado é o primeiro; o nono, o segundo e assim sucessivamente. Por conta disso, Gabriel Casagrande assumiu a liderança.

A largada, porém, complicou as coisas para Casagrande. Pedro Cardoso foi ligeiro e ganhou a 1ª posição, seguido por Julian Santero e Rubens Barrichello. Casagrande caiu para a 25ª posição após problemas na disputa.

Santero conseguiu ultrapassar Pedro Cardoso com o uso do botão de ultrapassagem; em seguida, Rubinho aproveitou a brecha e o mesmo botão para ganhar o segundo lugar, recuperado por Cardoso uma curva depois.

Uma disputa interessante também foi entre Rubinho Barichello e Nelsinho Piquet. Os pilotos ficaram lado a lado em mais de uma oportunidade, mas com maior vantagem para o piloto mais experiente. Após o fechamento dos boxes, Cacá Bueno tinha ganho posições, mas bateu o carro e teve um problema, tendo que abandonar a prova. Matías Rossi também conseguiu uma ultrapassagem dupla, subindo para o 7º lugar.

Enquanto isso, Santero passou a ser perseguido por Ricardo Maurício, que conseguiu passar, mas perdeu a posição em seguida. Os dois até se tocaram, e o argentino perdeu o parachoque traseiro, além de ter cedido a posição em seguida.