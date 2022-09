Roberto Medina, criador do Rock in Rio, fala sobre ausência de Anitta no festival

04/09/2022 | 15:11



Anitta, que recentemente ganhou uma das estatuetas do VMA não vai se apresentar no Rock in Rio deste ano. Os fãs, claro, sentiram falta da cantora. Segundo o jornal Extra, para sanar a dúvida do público, uma repórter questionou o dono do festival sobre a ausência da artista:

Não tem explicação para isso. Não é só ela que não está aqui. Muitas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui não estão. Anitta esteve com a gente no Rock in Rio de Portugal.

Apesar da nossa Girl From Rio não aparecer entre os shows deste ano, quem marcou presença foi Renan Machado, irmão e sócio de Anitta. Porém, ele decidiu não falar com imprensa.