Charge - 04 de setembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



04/09/2022 | 14:41



As consequências da cadeia de boas notícias na área econômica, frutos diretos da gestão eficiente da equipe conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), estão se irradiando pelos mais diversos setores do País.

Um exemplo: após quatro meses, a unidade da Volkswagen em São Bernardo volta a operar com a jornada de trabalho completa em setembro. Nenhum funcionário da montadora está em casa em férias coletiva ou por causa do banco de horas. O assunto, que pela relevância foi alçado à manchete desta edição do Diário, é indicativo de que o Grande ABC também está se beneficiando da inegável mudança do clima.