Economia 'bombando'

Editorial



04/09/2022 | 14:30



As consequências da cadeia de boas notícias na área econômica, frutos diretos da gestão eficiente da equipe conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), estão se irradiando pelos mais diversos setores do País.

Um exemplo: após quatro meses, a unidade da Volkswagen em São Bernardo volta a operar com a jornada de trabalho completa em setembro. Nenhum funcionário da montadora está em casa em férias coletiva ou por causa do banco de horas. O assunto, que pela relevância foi alçado à manchete desta edição do Diário, é indicativo de que o Grande ABC também está se beneficiando da inegável mudança do clima.

Medidas econômicas que resultaram em queda de inflação, crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e geração expressiva de empregos devolveram aos brasileiros o poder de consumo que há muito havia sido sequestrado pelo desacerto financeiro – causado pela pandemia do novo coronarívus, pela guerra entre Rússia e Ucrânia e, em alto grau, pelo efeito deletério do desastre que foi a gestão da presidente Dilma Rousseff (PT), especialmente em sua segunda gestão.

A retomada da jornada completa na fábrica da Volks certamente se reproduz em outras montadoras. A Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores) divulgou que o comércio de autos fechou agosto com o maior volume dos últimos 20 meses, crescimento de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 208,5 mil unidades emplacadas. O resultado, divulgado na sexta-feira, engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

A jornada de trabalho completa na planta da Volkswagen de São Bernardo inclui o rol de estatísticas positivas que levou Bolsonaro a dizer, em recente debate promovido por veículos de imprensa, encabeçados pela Bandeirantes, que a economia brasileira estava “bombando”. Infelizmente, devido ao nível de acirramento político vigente no País, estimulado pela esquerda raivosa que quer recuperar o espaço perdido na política, há quem fique triste com declaração deste tipo, que deveria orgulhar todo brasileiro.