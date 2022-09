Larissa Manoela sai de fininho e não tira foto com Jade Picon, diz site

04/09/2022 | 14:11



Que climão! Muitos famosos se encontraram no segundo dia de Rock in Rio, porém, alguns parecem que não gostaram muito de rever algumas pessoas. Segundo o site Extra, Larissa Manoela não quis aparecer em um registro com Jade Picon. Eita!

Larissa Manoela e o namorado, Luiz Frambach, passarm pela Área Vip do Rock in Rio, no mesmo momento, Jade Picon chegou no local. Na hora, um fotógrafo pediu que Larissa e Jade tirassem uma foto juntas, a atriz de Além da Ilusão pareceu não entender o pedido em um primeiro momento , mas logo depois que ouviu o nome da influencer, saiu e entrou para uma área reservada. Será que o tempo fechou?

Vale ressaltar que Jade Picon já foi namorada de João Gulherme, ex-namorado de Larissa Manoela. Inclusive, ainda segundo informações do Extra, as duas não se seguem nas redes sociais.