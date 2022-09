Ex-BBB Carol Peixinho é assaltada e alerta: ?Estão utilizando meu número pessoal?

04/09/2022 | 13:57



Carol Peixinho, ex-participante do BBB 19 e de No Limite 2021, utilizou seu Instagram na manhã deste domingo, 4, para informar que foi assaltada e teve seu celular e outros pertences levados pelos criminosos.

No Stories do Instagram, a namorada do cantor Thiaguinho relatou: "Ontem sábado, 3 fui assaltada, levaram o meu celular e alguns outros pertences".

Agora, os criminosos estão se passando pela ex-BBB para aplicar golpes, segundo ela. "Os indivíduos estão utilizando o meu número pessoal para aplicar o golpe do Pix por meio do WhatsApp! Fiquem atentos e não façam transações", alertou.

A notícia também foi compartilhada por Thiaguinho. Contudo, até o momento da publicação desta matéria, não há mais informações sobre a situação.