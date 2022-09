EUA/Biden: preços do gás seguem caindo; recuo é de mais de US$ 1,20 por galão

04/09/2022 | 13:46



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste domingo que os preços do gás estão sendo reduzidos "como todos os dias neste verão". Na sua conta oficial do Twitter, Biden apontou que os preços recuaram mais de US$ 1,20 por galão nos últimos 82 dias. A queda pode representar um alívio para o presidente, poucos meses antes das eleições legislativas de meio de mandato em novembro, segundo analistas.

Na primeira quinzena de agosto, o preço médio do galão da gasolina nos EUA ficou abaixo dos US$ 4 pela primeira vez desde março, segundo números da Associação Americana de Automobilística (AAA, na sigla em inglês). No levantamento, o preço da gasolina "regular" estava em US$ 3,990 em 11 de agosto. O galão usado como medida no país tem 3,785 litros.