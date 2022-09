Antonio Petrin, Tenório na primeira versão de Pantanal, fica indignado ao ser chamado para ser figurante no remake da novela sem cachê

04/09/2022 | 13:10



Por meio de suas redes sociais, Antonio Petrin falou que foi sondado pela produção do remake da novela Pantanal. Não seria algo incomum, já que outros atores da primeira versão da novela também foram convidados a participar da trama, como Paulo Gorgulho. Acontece que o convite não foi bem visto pelo ator, que interpretou Tenório na versão original do folhetim.

Em um texto, ele falou que o convite não levou em consideração sua importância na novela da Rede Manchete e contou como se sentiu ao receber a proposta:

Fui cotado pela produtora de elenco da novela Pantanal, da qual participei na versão anterior, para participar de uma cena no final da novela, como figurante de um casamento ou sei lá o que. Agora pasmem: Sem pagamento de cachê. É claro que recusei. Fiquei indignado com tal proposta.

O ator relembrou que esse é o seu trabalho e portanto deveria receber por sua participação:

Sou ator e como tal, devo receber um cachê por esse trabalho. Na verdade eles querem enfeitar a figuração com atores, que como eu foram destaques na versão anterior. Esse convite é um desrespeito a minha carreira de mais de 50 anos. Espero que outros colegas da mesma versão recusem esse malfadado convite.

Após sua declaração expondo o caso, muitos fãs da novela, agora exibida pela TV Globo, concordaram com Antonio e relembraram sua atuação, comentando como ele foi incrível fazendo o papel do marido de Maria Bruaca, em 1990. Além dos seguidores, ele também recebeu apoio do diretor Alexander Zimmer.

Eita!