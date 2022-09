Corinthians recebe Inter após acusação de racismo de atleta

Da Redação



04/09/2022 | 12:49



A disputa por um lugar entre os primeiros colocados do Brasileirão e a rivalidade que se acirrou nos últimos anos não são os únicos componentes de Corinthians x Internacional. O jogo de hoje, às 16h, na Neo Química Arena, marca o reencontro de Rafael Ramos e Edenílson quatro meses depois de o lateral-direito corinthiano ter sido acusado de racismo pelo volante colorado.

Em 14 de maio, no Beira-Rio, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, Edenílson ficou revoltado após uma jogada com o rival e saiu reclamando que teria sido alvo de racismo. Ele informou ao árbitro que teria ouvido ‘fod*-se, macaco’, da boca do lateral adversário. Chegou a ser preso em flagrante no dia da partida, mas saiu depois de pagar fiança de R$ 10 mil.

Ramos se tornou réu nesta semana pelo suposto episódio de injúria racial depois que a 14ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, liderada pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, acolheu a denúncia do Ministério Público. Perícias foram feitas com base em imagens do jogo no Beira-Rio e apontaram resultados diferentes.

O caso também é investigado na esfera esportiva. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgaria o episódio nesta semana, mas a audiência foi postergada a pedido da defesa do atleta do Corinthians.

Caso haja vencedor no confronto, os três pontos serão comemorados em dobro, visto que ambos somam os mesmos 42 pontos.

SÃO PAULO

O São Paulo vive crise técnica em campo. Os recentes resultados mostram que priorizar as Copas do Brasil e Sul-Americana em detrimento do Campeonato Brasileiro foi um péssimo negócio. Hoje, às 19h, os comandados de Rogério Ceni têm um duelo direto para iniciar um jornada pela fuga do rebaixamento. Diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, a vitória é imprescindível para mudar o panorama da temporada.

O time do São Paulo foi derrotado nas últimas quatro vezes em que entrou em campo. Atlético Goianiense, Fortaleza, Flamengo e Santos foram as algozes recentes.

Nas últimas duas partidas como mandante, o São Paulo teve grande volume ofensivo, criando diversas oportunidades de gol, mas desperdiçando praticamente todas. Diante do Fortaleza, foram 15 finalizações (oito a gol) e nenhuma bola na rede. Contra o Flamengo, o time tricolor deu incríveis 26 chutes, apenas cinco no gol e um tento anotado.

Ataque e defesa do São Paulo vivem conjuntamente péssimo momento. São dez gols sofridos nas últimas cinco partidas da temporada. Parte dos tentos marcados pelos adversário têm parado na conta dos goleiros. Jandrei tem sido muito criticado, mas Ceni não confirma se fará mudanças