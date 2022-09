São Caetano e Água Santa passam às quartas de final

Da Redação



04/09/2022 | 12:31



São Caetano e Água Santa conseguiram ontem se classificar para as quartas de final da Copa Paulista. O Azulão carimbou o passaporte à próxima fase ao empatar por 1 a 1 com a Portuguesa, no Canindé. Já o Netuno goleou o Juventus por 3 a 1 no Estádio do Inamar.

Outro time do Grande ABC na Copa Paulista, o EC São Bernardo já entrou na última rodada da competição sem chances de avançar. Atuando na Arena Barueri, o Cachorrão perdeu por 2 a 0 do Oeste – que também está eliminado.

Com o empate, o São Caetano assegurou a liderança do Grupo 3, com 15 pontos. Na próxima fase, o Azulão vai pegar o Botafogo, de Ribeirão Preto. Como realizou melhor campanha, a equipe são-caetanense tem a vantagem de decidir o mata-mata diante de sua torcida, no Estádio Anacleto Campanella.

Já a vitória contra o Juventus na última rodada da primeira fase fez o Água Santa encerrar a primeira fase na segunda colocação do Grupo 3. O Netuno também chegou aos 15 pontos, mas o Azulão leva a melhor no saldo de gols (3 a 2). Nas quartas, o time de Diadema enfrenta o XV de Piracicaba. O primeiro confronto do mata-mata será em Diadema, e o da volta, em Piracicaba.

Os outros dois cruzamentos da próxima fase da Copa Paulista serão protagonizados entre Marília e Noroeste e Desportivo Brasil, melhor time da competição, com 70% de aproveitamento, contra a Portuguesa. A Federação Paulista de Futebol deve divulgar a tabela no início da semana.