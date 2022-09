Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem viagem romântica em Olinda

04/09/2022 | 12:10



Sempre que tem um tempinho livre, Fátima Bernardes aproveita para passar com o namorado - Túlio Gadêlha. Enquanto não começa as gravações para o The Voice Brasil, seu novo desafio da TV Globo, a apresentadora resolveu fazer uma viagem romântica ao lado do amado em Olinda, em Pernambuco.

Nas redes sociais, o casal compartilhou uma série de cliques juntinhos. Eles visitaram diversos pontos turísticos da cidade. Na legenda, ela falou um pouco sobre os passeios e usou uma hashtag com a frase cada minuto importa:

As ladeiras de Olinda fervem durante o Carnaval, mas também são deliciosas, num sábado de sol como hoje. Encontramos até o dragão do bloco Eu Acho é Pouco. Esse ano, não teve Carnaval. Então, deu pra matar a saudade. Adoro andar pelo centro histórico e tirar muitas fotos de tantos cantos bonitos. E, já, já, eu conto de um encontro delicioso que Túlio e eu tivemos na Casa Estação da Luz, de Alceu Valença e Yanê.