Endometriose pode ser uma doença física e emocional

Da Redação



04/09/2022 | 11:59



Além da dor, doença afeta a vida social, profissional e conjugal da mulher, podendo levar a quadros de ansiedade e depressão. A endometriose é uma doença ginecológica crônica, benigna e de natureza multifatorial, que acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva. Os primeiros sintomas podem ocorrer com o aparecimento de uma dor pélvica crônica, ao menstruar, durante relações sexuais, ao defecar, ou se manifestar por meio de inchaço abdominal e alterações da urina no período menstrual.

O coordenador de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital e Maternidade Christóvão da Gama (HMCG), de Santo André, Dr. Raphael Garcia Moreno Leão, ressalta que a infertilidade pode ocorrer em razão da doença. "Entre 25% e 50% das mulheres inférteis são acometidas por endometriose, enquanto 30% a 50% das que têm endometriose apresentam infertilidade. É uma doença que afeta muito negativamente a vida da mulher, atrapalhando no trabalho, na vida social e na vida conjugal, podendo levar a quadros de ansiedade e depressão", afirma.

O Dr. Raphael explica que a suspeita do diagnóstico da endometriose começa com o relato dos sintomas característicos, associado ao exame físico. "Mas, para confirmar a presença da doença e determinar a sua extensão e localização é necessário realizar alguns exames, como ultrassom pélvico, transvaginal, além da ressonância magnética."

O tratamento pode ser apenas clínico, ou até cirúrgico, por isso é importante um bom acompanhamento médico completo. O tratamento clínico é eficaz no controle da dor pélvica e deve ser o tratamento de escolha na ausência de indicações para cirurgia, melhorando os sintomas e qualidade de vida. "Pode se receitar progestagênios, um hormônio sintético com propriedades semelhantes à progesterona produzida pelos ovários, ou pílulas anticoncepcionais combinadas", explica o médico.

Hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada, controle do peso e prática regular de atividade física com orientação profissional são essenciais. "Terapias complementares, como a fisioterapia e psicoterapia, podem ser indicadas para ajudar no manejo da dor e convívio com a endometriose no dia a dia", adverte o Dr. Raphael.

Já a cirurgia é indicada para casos mais graves e quando o tratamento clínico não der resultados. "As cirurgias dentro do Christóvão da Gama são realizadas por videolaparoscopia, minimamente invasiva e com um tempo de recuperação menor", destaca.

CENTRO DE ENDOMETRIOSE

O Hospital e Maternidade Christóvão da Gama (HMCG) conta com o Centro de Endometriose, um núcleo exclusivo para o diagnóstico e tratamento da doença. O Dr. Raphael Garcia Moreno Leão, que é o coordenador da área de ginecologia e obstetrícia do HMCG, explica que "o serviço foi criado para proporcionar um acolhimento completo para as mulheres que sofrem com a doença".

O centro de endometriose do HMCG foi criado para oferecer atendimento por médicos especializados e com grande experiência na doença, explica o Dr. Raphael. "O Hospital conta com equipamentos de ponta para o tratamento cirúrgico da doença, além de urologistas, cirurgiões coloproctológicos e outros especialistas que dão o suporte a essas mulheres quando é necessário".

"Temos, também, o suporte de equipe multidisciplinar com psicólogos, nutricionistas e outros profissionais, além do ambulatório de dor. Contamos, ainda, com radiologistas especializados para o diagnóstico de endometriose. Além disso, a paciente do centro de endometriose do HMCG é acompanhada por uma enfermeira navegadora específica, que estará em contato com ela durante todo e tratamento, auxiliando no que for necessário, e também por seis meses, no mínimo, após a alta", ressalta o médico.

As pacientes podem chegar ao Centro de Endometriose do HMCG de várias maneiras, conta o Dr. Raphael. "Por meio de demanda espontânea, pelo ambulatório, pelo pronto socorro do Hospital ou, ainda, por encaminhamento de médicos. Em relação às pacientes que são atendidas e tratadas no núcleo de endometriose por encaminhamento de médicos externos, esses profissionais recebem atualizações periódicas sobre o tratamento. Quando termina, as pacientes são encaminhadas de volta para eles", completa.

Agendamento de consultas e exames - HMCG Santo André: Telefone (11) 4993-3773, WhatsApp (11) 3345-2288 ou pelo site www.hmcg.com.br