Rock in Rio vira parque de diversões no domingo

04/09/2022 | 11:01



Se algumas noites parecem não ter headliner algum, outras têm dois. Aqui deve ter sido jogo duro escolher entre Justin Bieber e Demi Lovato. Os dois estão em boas fases de suas carreiras e prometem entregar grandes performances. Sobre Bieber, nada que fortaleça a tese de que ele poderia não vir ao Brasil por questões de saúde, algo ventilado nos últimos dias. Sobre Demi, todas as melhores expectativas possíveis depois dpo lançamento de seu mais frecente álbum, Holy Fvck. De qualquer forma, tudo tem cara de domingo.

O palco Mundo compõe, com Bieber e Lovato, um início bem parquinho, com os inofensivos Jota Quest e Iza. No Sunset, Gil com família vai ser bom, bem bom. Mas antes tem Emicida com uma turma grande, Luísa Sonza com Marina Sena (vai bombar) e o rapper spotfier Matuê. Vai lotar tudo.

Palco Mundo

00h10 - Justin Bieber

22h20 - Demi Lovato

20h10 - Iza

18h - Jota Quest

Palco Sunset

21h15 - Gilberto Gil com família

19h05 - Emicida convida Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira

16h55 - Luísa Sonza com Marina Sena

15h30 - Matuê