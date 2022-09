Prefeitura regulariza imóveis de 81 famílias de Santo André

Lorena S. Ávila

Do Diário do Grande ABC



04/09/2022 | 09:40



Moradores do núcleo Assentamento Bizâncio, do bairro Jardim Santo André, em Santo André, receberam, na manhã de ontem, as escrituras de seus imóveis. Ao todo, 81 famílias foram contempladas com o documento que garante a posse legal das propriedades estabelecidas em meados de 1975, quando o local foi ocupado de maneira irregular.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária do município, Rafael Dalla Rosa.

O projeto, fruto de uma parceria da Prefeitura com o governo estadual, é a continuação das diversas iniciativas voltadas para a habitação que a Prefeitura de Santo André tem promovido em mais de 100 comunidades.

“Essa uma das pautas que mais me emociona e tranforma vidas. O lar é o primeiro ponto de dignidade das pessoas e ter sua moradia é o primeiro passo para uma cidadania completa”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

A líder comunitária Nair do Amaral da Cruz, uma das beneficiadas com a regularização, tem 83 anos. Ela relembra a luta para conseguir o documento. “Batalhei muito por isso. Fiz reuniões, fui na Prefeitura, pedi aos prefeitos e hoje, graças a Deus, nós conseguimos. Eu estou feliz”, disse Nair, que vive há 45 anos no bairro.