Rogério Ceni se desentende com torcedor do São Paulo em Cuiabá

03/09/2022 | 22:02



O técnico Rogério Ceni se desentendeu com um torcedor neste sábado, logo após descer do ônibus que levou a delegação do São Paulo a um hotel na capital mato-grossense, onde será disputado o duelo de domingo, contra o Cuiabá. Um vídeo gravado no local mostra o treinador tentando arrancar o celular das mãos de um homem que estava atrás de grades de proteção colocadas ao redor da área onde foi feito o desembarque.

Muitos torcedores marcaram presença, e alguns fizeram protestos e gritaram ofensas, o que deixou Ceni irritado. Embora a maioria das manifestações que citavam seu nome fossem de apoio, o treinador também foi alvo de xingamentos. Um outro vídeo, divulgado pelo GE, mostra ele assinando camisas e tirando fotos enquanto volta a discutir com o torcedor.

Quem recebeu o tratamento mais hostil, contudo, foi Igor Gomes. Expulso na derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO na quinta-feira, no duelo de ida das semifinais da Sul-Americana, o meia recebeu muitos xingamentos e foi vaiado intensamente quando avistado pelos presentes.

Calleri, Diego Costa, Rodrigo Nestor e Léo não estavam com a delegação. O quarteto não viajou por opção de Rogério Ceni, que preferiu preservá-los pensando na decisão da semifinal do torneio continental, marcada já para a próxima quinta-feira. Para avançar direto, o São Paulo precisará vencer por dois gols de diferença. Se conseguir uma vantagem de dois gols, leva a decisão aos pênaltis.

Neste domingo, contra o Cuiabá, a missão é evitar uma aproximação maior da zona de rebaixamento. Com 29 pontos, em 13º lugar, o time tricolor deve ir a campo com Jandrei, Rafinha, Ferraresi e Luizão; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Galoppo, Patrick e Welington; Alisson e Luciano.