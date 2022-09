Rock In Rio tem 6 casos levados à Justiça no 1º dia de festival

03/09/2022 | 21:23



O primeiro dia de Rock in Rio resultou no registro de seis crimes no posto avançado do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, instalado pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) no Velódromo, na entrada do Parque Olímpico.

Segundo a assessoria do TJ-RJ, foram registrados dois casos de cambistas, um de comercialização de produtos falsificados, um roubo, um furto qualificado e um ato obsceno.

O posto do TJ-RJ instalado na Cidade do Rock conta com três juízes plantonistas, com competência cível e criminal. Ele funciona em todos os dias do evento das 13h até o término dos shows.

Assalto

Na madrugada deste sábado, um rapaz publicou no Twitter ter sido assaltado à mão armada em frente ao Palco Mundo. "Cara, não tenho palavras para parabenizar o @rockinrio pela experiência ímpar que me foi proporcionada. Provavelmente a primeira pessoa na história a ser assaltada (à mão armada, evidentemente) na frente do Palco Mundo. Sério, eu sou um cara de sorte", escreveu o usuário @caioeshenriques. Na postagem, ele relatou ter desistido de prestar registro no Jecrim devido a uma longa fila de pessoas que estavam lá por terem tido seus celulares furtados.