Amigos de Gisele Bündchen falam para ela rever acordo pré-nupcial, diz jornal

03/09/2022 | 16:11



Após uma suposta briga de casal, envolvendo Gisele Bündchen e Tom Brady, o jornal Radar Online divulgou na ultima sexta-feira, dia 2, uma matéria revelando que antes disso a modelo teria sido encorajada a rever o acordo pré-nupcial dos dois. Segundo as informações do noticiário norte-americano, a brasileira recebeu o conselho em maio deste ano quando seu marido assinou um contrato no valor de 375 milhões de dólares.

A briga entre eles seria relacionada à insistência de Brady em continuar atuando como atleta, pois eles já haviam acordado que ele iria se aposentar e ficar mais próximo a família, como noticiamos aqui no ESTRELANDO.

Mas aparentemente esse não é a única questão entre o casal no momento, uma fonte disse ao Radar Online que amigos de Bündchen aconselharam ela a pensar sobre o contrato assinado pelo marido, para se tornar comentarista de futebol americano, quando ele se aposentar:

O atual acordo pré-nupcial é bastante rígido e determina que será tudo dividido caso eles se separem, mas precisava ser atualizado e isso só acontece se as duas partes concordarem. A Gisele acumulou uma fortuna própria, mas seus amigos falaram que ela seria maluca caso não revisasse o acordo pré-nupcial e é muito provável que ela tenha os ouvido.

Até o momento os assessores de Gisele e Tom não se pronunciaram sobre o assunto.