Jesuíta Barbosa e Cícero Ribeiro são flagrados discutindo na rua

03/09/2022 | 16:11



Parece que o tempo fechou! Jesuíta Barbosa e Cícero Ribeiro, seu novo affair, até tentaram fazer um encontro tranquilo no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, mas o clima acabou fechando. As informações são do jornal Extra.

Os dois passaram a noite conversando e bebendo cerveja, porém na hora de deixar o bar, o casal começou uma discussão feia em um das ruas do Rio de Janeiro. Segundo o jornal, Cícero parecia bem alterado e gesticulava e falava bem alto. Jesuíta, por sua vez, se manteve calmo e tentou deixar a situação mais leve.

Mas parece que tudo acabou bem, depois de um tempo de discussão, os dois continuaram caminhando e foram na direção do apartamento do interpréte de Jove, em Pantanal.

Eita. Essa não é a primeira vez que o relacionamento dos dois não parece muito bem. Recentemente Jesuíta excluiu a foto que tinha ao lado de Cícero, e rumores de um possível término circularam na web.