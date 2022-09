Velocitta chega à marca de 20 largadas na Stock Car e tem briga pela liderança

03/09/2022 | 15:55



O autódromo Velocitta, palco deste fim de semana na Stock Car, chegará a uma marca expressiva no próximo domingo (4). Serão 20 largadas no circuito mais jovem da competição, que passou a receber provas em 2017. Ele é localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Segundo a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o Velocitta é considerado uma pista de nível 3. São 3943 metros de extensão e 14 curvas que caracterizam o circuito como um dos mais atualizados do país. O autódromo foi inaugurado em 2012, mas recebeu a primeira prova em 6 de agosto de 2017, vencida por Felipe Fraga. Agora, o maior campeão do Velocitta é Thiago Camilo, com três conquistas.

O campeonato da Stock Car, por outro lado, está aberto. Gabriel Casagrande lidera a competição com 206 pontos, seguido por Daniel Serra (com 184) e Matías Rossi (com 171). O argentino, inclusive, é o piloto que mais fez ultrapassagens nesta temporada e também já venceu no autódromo.

Neste ano, já foram disputadas 14 corridas, com o maior número de vitórias empatado entre Toyota e Chevrolet. Nas poles, a última tem a vantagem: Gabriel Casagrande na Corrida de Duplas e no Velopark, Daniel Serra no Galeão e Marcos Gomes, também no Velopark. A Toyota marcou a posição de honra com Rubens Barrichello em Goiânia, Ricardo Zonta no Velocitta e Felipe Lapenna em Interlagos.

A primeira corrida acontece no domingo, 4, às 13h10, e a segunda às 13h45. O evento será transmitido pelo Estadão, além de Band, SporTV, YouTube e Facebook da categoria, Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv e o canal da Revista Capital Econômico.

Confira o grid de largada para a etapa de Velocitta:

1. Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min32s005

2. Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min32s010

3. Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min32s010

4. Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min32s098

5. Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min32s207

6. Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min32s257

7. Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 1min32s263

8. Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min32s329

9. Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min32s457

10. Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), 1min32s524

11. Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min32s532

12. Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s592

13. Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s594

14. Julián Santero (Full Time Sports/Toyota), 1min32s672

15. Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min32s718

16. Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s452

17. Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s456

18. Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min32s492

19. Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min32s556

20. Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s595

21. Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet), 1min32s639

22. Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min32s693

23. Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min32s771

24. Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min32s811

25. Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min32s861

26. Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min32s875

27. Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min32s881

28. Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min32s888

29. Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min33s022

30. Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min33s103

31. Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min34s741