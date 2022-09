Causa da morte de participante de Largados e Pelados é revelada, entenda

03/09/2022 | 15:10



Após a chocante notícia de que Melanie Rauscher, ex-participante do reality Largados e Pelados, exibido pelo Discovery Channel, morreu aos 35 anos de idade, como você viu aqui no ESTRELANDO, a causa de sua morte foi descoberta. Neste sábado, dia 3, o site TMZ publicou a conclusão da autópsia da jovem, segundo as informações disponibilizadas pelos investigadores do caso ela foi intoxicada.

Quando Melanie foi encontrada, em Prescott, no Arizona, nos Estados Unidos, na casa onde estava tomando conta dos cachorros para a família, ela estava perto de latas de ar comprimido. Segundo o laudo da investigação, ela teria inalado essa substância, que é muito utilizada em produtos de limpeza e morreu.

Esse produto é usado por alguns jovens, principalmente nos Estados Unidos, como uma forma mais barata e rápida de ficar chapado. Contudo é também mais perigosa que as drogas convencionais, que já apresentam grande risco aos usuários.