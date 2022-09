Ação contra monkeypox

Editorial



03/09/2022 | 15:08



O vírus da varíola do macacos, ou monkeypox, está espalhado pelo Grande ABC. Já há casos da doença confirmados nas sete cidades, sendo que Santo André lidera as estatísticas, com 51 doentes. Diante desta situação alarmante, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC lança campanha de orientação destinada a ensinar os moradores sobre como evitar a contaminação. A ideia, em um primeiro momento, é divulgar informações sobre prevenção e contágio nos canais digitais da entidade. Mas o ideal é que a proposta, extremamente importante, seja ampliada para outros meios de comunicação, dadas as dificuldades que boa parcela da população das sete cidades ainda encontra para acessar a internet.

Com sintomas muito parecidos com os da varíola tradicional, especialmente a febre e as feridas na pele, a monkeypox tem, no entanto, evolução menos severa, raramente causando a morte do paciente. A letalidade menor, todavia, não deve ser invocada para justificar falta de atuação dos órgãos sanitários e administrativos. Impor barreiras à disseminação do vírus é dever do poder público, que deve contar com o auxílio de todos. As medidas de prevenção incluem evitar contato íntimo com infectados, não compartilhar objetos contaminados – como copos, toalhas, talheres e lençóis, por exemplo – e higienizar as mãos com frequência, utilizando água e sabão, ou então, na falta desses, álcool gel.

Ainda não existem motivos para desespero. Tudo está sob controle. O que precisa é justamente ação, para que o surto não se transforme em epidemia – ou, pior ainda, pandemia. Como bem ilustrou o presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a prevenção é a melhor forma de proteção contra a doença. E nesta nova batalha da sociedade contra um micro-organismo que pode custar vidas humanas, o conhecimento segue sendo o principal aliado da população. Se todos agirem com responsabilidade neste estágio inicial da doença, as chances de proliferação acentuada do vírus diminuem consideravelmente – e o Grande ABC estará protegido de nova crise sanitária.