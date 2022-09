Iza comemora 32 anos de idade às vésperas de sua estreia no palco principal do Rock In Rio

03/09/2022 | 13:11



Às vésperas do seu show no palco principal do Rock In Rio 2022, Iza conversou com o jornal Extra sobre sua carreira, família e o futuro de seu casamento. A cantora, que completou 32 anos de idade neste sábado, contou que sua apresentação no festival já é um presente e falou sobre o desejo de se tornar mãe:

- Vou fazer um almoço, depois algo tranquilo, todo mundo indo embora cedo. E é festa só para a família mesmo, porque nós, e muita gente, ficamos dois anos em casa, né? Mas no outro fim de semana quero fazer uma festa de arromba... Nós dois temos esse sonho grande de ter uma família. Só estamos pensando no momento ideal para fazer de forma saudável.

Ainda falando sobre gravidez, a dona do hit Meu Talismã falou sobre as vezes em que levantaram a hipótese de que ela estivesse grávida. Segundo Iza, isso a magoou muito e, por isso, garantiu que quando estiver esperando um bebê irá compartilhar. Falando sobre sua carreira, a cantora explicou como ela e o marido, Sérgio Santos, tratam disso em casa:

- Tem horário para trabalhar e um grupo no WhatsApp só para o profissional. Se precisamos tirar alguma dúvida fora desse horário comercial, perguntamos antes. Até porque estamos dentro de casa. Se virar uma coisa só pode dar problema. Sabemos lidar bem, sempre dividimos direitinho.

No Instagram, a atração do Palco Mundo, no próximo domingo, dia 4, compartilhou uma imagem de sua pulseira de identificação de recém nascida. Na legenda, a cantora fez um texto falando sobre a criação de seu último projeto Três, lançado na última sexta-feira, dia 2:

É muito doido a gente pensar sobre novos ciclos. Quando eu olho pra trás, não me imaginava dividindo meus sonhos com um monte de gente que, por algum motivo, aprendeu a gostar a minha música, de mim. É engraçado porque eu também aprendo a gostar mais de mim mesma e do que eu faço, todo dia mais um pouco. Entender novas vulnerabilidades, aceitá-las e conseguir fazer algo com elas é um ato de auto amor que nunca cessa. Durante o processo de criação de Três eu compreendi ainda mais o quanto é prazeroso mergulhar naquilo que nos dá alegria. E que chegar em algum destino não tira a importante de viver o durante.