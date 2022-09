São Bernardo FC chega em Natal com moral para a semifinal

Da Redação



03/09/2022 | 12:08



Com o inédito acesso garantido, o São Bernardo FC agora tem outro objetivo: conquistar o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã, às 16h, o time visita o América-RN na Arena das Dunas, em Natal-RN, no primeiro jogo da semifinal. A outra chave conta com Pouso Alegre-MG e Amazonas-AM.

O Tigre chega com muita moral depois de eliminar o Tocantinópolis-TO com duas vitórias, por 3 a 0 e 2 a 0. Já o América-RN, único time entre os semifinalistas a ter disputado a Série A, em 2007, eliminou o Caxias-RS.

Depois de perder por 1 a 0, venceu o segundo jogo por 3 a 1. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, às 16h, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.

Nas disputas estaduais, o América tenta levar o primeiro título para o Rio Grande do Norte, que tem um vice, conquistado pelo Globo-RN, em 2017. Já o São Bernardo FC tem a missão de desempatar e deixar São Paulo na liderança. Atualmente, divide o posto com Minas Gerais e Ceará, com dois títulos,