Isabella Scherer revela momento inusitado durante a primeira amamentação: Sentindo a minha costela depois de nove meses

03/09/2022 | 09:11



Quem acompanhou a gestação de Isabella Scherer sabe que a influenciadora estava com um barrigão no final da gestação, tanto que até ela chegou a compartilhar sua surpresa com as mudanças no corpo nas redes sociais. Após dar à luz Bento e Mel, a grande ganhadora do último MasterChef Brasil viveu um momento inusitado ao amamentar os filhos logo depois do parto.

No Instagram, ela compartilhou o vídeo do momento e escreveu na legenda:

Eu no parto sentindo a minha costela depois de nove meses.

Um pouco antes, Isa mostrou como estava a sua barriga alguns dias depois do nascimento dos bebês. Ela aproveitou o momento para desabafar sobre como é estranho ver o seu corpo menor, e também mais flácido.