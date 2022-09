Berranteiro mirim de Santo André se destaca em eventos

Renan Soares

Especial para o Diário



03/09/2022 | 08:59



Um personagem se destacou na noite de quinta-feira (1°), durante discurso do candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Clube Atlético Aramaçan: Arthur Brocardo Denleschi, 8 anos, conhecido como Arthur Berranteiro. Ele subiu ao palco para tocar o instrumento que mais ama, o berrante. Com meses de prática e apresentações no interior do Estado, o garoto de Santo André se prepara para ser um peão de boiadeiro.

Tudo começou há quatro meses, quando o pai, Robinson Denleschi, de 45 anos, deu ao coelho de Arthur um tubo de papelão para brincar, que tem cerca de 90 cm de comprimento. O item do animal de estimação logo virou instrumento para o menino, que começou a soprar. Segundo o pai, ao sair sons, Arthur dizia que aquele era seu berrante.

“Comecei a soprar o tubo e saiu um som muito parecido (com o do instrumento). Comecei a aprender sozinho. Meu avô, que é caminhoneiro, me deu um berrante de beira de estrada. Meu pai viu que era o que queria e comprou um novo”, revela Arthur, que usa trajes como o de peões.

O avô materno presenteou o menino com uma réplica de berrante. Mesmo sem aulas e contato anterior com o objeto, os familiares relatam que o som produzido por Arthur era inexplicável. Robinson, junto a mãe do artista mirim, Renata Aparecida Brocardo, de 43 anos, resolveram procurar um professor. O garoto foi presenteado recentemente com um berrante e agora estuda para ser profissional.

“Quando crescer quero continuar a ser um peão de boiadeiro”, releva Arthur ao falar sobre o futuro. O menino, que inclusive anda a cavalo, já se apresentou por diversos lugares do Estado. Rodeios em Barretos, Cajamar e Franco da Rocha, participação em concursos e cavalgadas em Mairiporã e Franco da Rocha são algumas das experiências do jovem andreense, do Parque Erasmo Assunção.