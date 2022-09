Medvedev derrota chinês e vê confronto com Kyrgios como 'decisivo' no US Open

03/09/2022 | 08:45



Após superar o jovem chinês Yibing Wu por 3 sets a 0 em jogo válido pela terceira rodada do US Open, Daniil Medvedev prevê uma parada dificílima em seu próximo desafio, já que terá pela frente o australiano Nick Kyrgios como adversário pelas oitavas de final do torneio. "Estou ansioso e espero poder fazer o meu melhor jogo", afirmou o número um do mundo.

O tenista russo falou um pouco do perfil do rival e espera uma partida bastante movimentada neste domingo. "Nós dois somos bastante elétricos e então você nunca sabe o que vai acontecer. Eu não acho que somos amigos, mas sinto que nos respeitamos. O Nick é capaz de fazer grandes coisas, tem um dos melhores saques que vi na vida. Ele já provou ser capaz de vencer qualquer um", comentou.

Nesta madrugada, Medvedev deu um passo importante rumo ao bicampeonato do último Grand Slam da temporada. O triunfo sobre Yibing Wu, 174º colocado do ranking, teve parciais de 6/4, 6/2 e 6/2 em 1 hora e 55 minutos de partida. Após o duelo, ele valorizou o resultado ao destacar o desempenho do rival.

"Ele (Wu), tem um volume de jogo muito bom e apresentou um alto nível. Quando o seu saque ficar mais consistente vai ter tudo para figurar entre os melhores", disse Medvedev.

Nick Kyrgios, seu adversário na próxima fase, garantiu a sua permanência ao superar J. J. Wolf Pot 3 sets a 0 com parciais de 6/4, 6/2 e 6/3. Vice-campeão da última edição do torneio de Wimbledon, o australiano levou a melhor em seu encontro mais recente com Medvedev, que aconteceu no ATP 1000 de Montreal.

Nos outros jogos válidos pela terceira rodada do torneio, o espanhol Pablo Carreño venceu Alex De Miñaur, da Austrália, por 3 sets a 1, parciais de (6/1, 6/1, 3/6 e 7/6 (7/5). Karen Khachanov, da Rússia, bateu o inglês Jack Draper por 6/3, 4/6, 6/5 e abandono. O espanhol Alejandro Davidovich Fokina bateu o colombiano Daniel Galán por 3 sets a 1 (6/4, 5/7, 6/4 e 6/4). Matteo Berretini, da Itália, ganhou do escocês Andy Murray por 3 sets a 1, 3 sets a 1 (6/4, 6/4, 6/7 (1/7) e 6/3). O francês Corentin Moutet ganhou do argentino Pedro Cachín por 3 sets a 1 (6/3, 4/6, 6/2, 7/5) e Cásper Ruud, da Noruega, levou a melhor sobre Tommy Paul, dos EUA, por 3 sets a 1 7/6 (7/3), 6/7 (5/7), 7/6 (7/2), 5/7, 6/0