Brasil supera oscilação e bate o Canadá pela estreia da Copa América de basquete

02/09/2022 | 22:41



O duelo com o Canadá desenhava no primeiro tempo uma vitória tranquila da seleção brasileira masculina. Mas o terceiro quarto oscilante fez a estreia na Copa América de basquete ganhar emoção. No fim, o Brasil conquistou importante triunfo, por 72 a 63, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, no Recife.

Yago, Georginho, Lucas Dias e Marcelinho Huertas foram os grandes destaques brasileiros no jogo. Pelo lado canadense, Dalano Banton anotou um duplo duplo (20 pontos e 11 rebotes) e ameaçou a vitória dos donos da casa.

No primeiro quarto, a seleção brasileira conseguiu impor o ritmo do jogo. O placar, no entanto, não foi condizente com o domínio do Brasil. Mesmo assim, os comandados de Gustavinho fizeram 17 a 15 sobre o Canadá, contando com importante apoio da torcida e consistente atuação de Marcelinho Huertas.

Ao longo do segundo quarto, outros nomes começaram a se destacar. Didi Louzada, Leonardo Meindl e Yago Mateus ajudaram o Brasil a ampliar a vantagem sobre os jovens canadenses. A seleção venceu o período por 15 a 9 e começou a encaminhar uma importante vitória na estreia da Copa América.

FESTA

No intervalo do jogo, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães recebeu em sua quadra uma belo espetáculo sobre a cultura pernambucana. Bonecos de Olinda de Ariano Suassuna e Bob Marley e dançarinos de frevo alegraram o público.

VACILO

Na volta para o segundo tempo, o Canadá tentou responder na qualidade de Dalano Banton e Kalif Young. No Brasil, Marcelinho e Felício protagonizaram boas jogadas. A intensidade canadense fez a vantagem brasileira cair. Gustavo de Conti reuniu os jogadores e cobrou que eles retomassem o posicionamento defensivo pedido.

O aproveitamento em bolas de três despencou do lado brasileiro, e o Canadá chegou à virada momentaneamente. Apesar de perder o terceiro quarto por 22 a 18, o Brasil conseguiu recuperar a dianteira no marcador.

Tão logo começou o quarto e último período, o Canadá já conseguiu igualar e posteriormente virar o placar. Com o jogo muito mais parelho, ora o Brasil tomava a frente, ora o Canadá. As falhas de ataque foram determinantes para o placar. Cestinha do jogo, Banton foi o motor do Canadá, enquanto Georginho, Yago e Lucas Dias lideravam a seleção brasileira.

Na reta final, o Brasil conseguiu se reencontrar, voltou a acertar no ataque e dificultando a vida do Canadá na defesa. O último quarto terminou com vitória brasileira por 22 a 17.

"A sensação é muito boa. Sabíamos da obrigação da vitória, porque vínhamos de duas derrotas nas Eliminatórias da Copa. Agora é concentrar para o jogo com a Colômbia", afirmou Didi Louzada. "O importante nesse jogos é ter tranquilidade, fazer as coisas com paciência e ordem. Nesse formato, sair em primeiro lugar dá enorme vantagem", avaliou Marcelinho.

O próximo desafio do Brasil na Copa América de basquete será já neste sábado. Novamente às 20h10, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, a seleção encara a Colômbia. O último desafio será com o Uruguai, na segunda-feira. Pela primeira rodada, os colombianos bateram os uruguaios por 70 a 64.

No Grupo A, a seleção brasileira está ao lado de Canadá, Uruguai e Colômbia. Os dois primeiros colocados avançam para a próxima fase. Os dois melhores terceiros colocados, comparados todos os grupos, também se classificam.