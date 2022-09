Olympiacos anuncia lateral Marcelo como reforço: 'Uma lenda do futebol'

02/09/2022 | 21:32



Quase três meses depois de deixar o Real Madrid, time no qual é ídolo, o experiente lateral-esquerdo Marcelo foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Olympiacos, da Grécia. Aos 34 anos, o brasileiro assinou contrato válido por dois anos com o clube grego, que comunicou a nova contratação reverenciando o reforço: "Uma verdadeira lenda do futebol no Olympiacos! Bem-vindo, Marcelo", diz o texto divulgado pelo time nas redes sociais.

Marcelo viverá sua primeira experiência em outro clube na Europa que não seja o Real Madrid. Revelado pelo Fluminense, ele deixou o Rio de Janeiro em 2007, após duas temporadas como profissional, para iniciar uma longa passagem pela equipe merengue, encerrada 16 temporadas depois, em julho deste ano.

Neste período, ganhou 25 taças, sendo cinco troféus da Liga dos Campeões, seis da Liga Espanhola, quatro Mundiais e duas Copas do Rei. Nas 546 partidas pelo Real, fez 38 gols. Além disso, acumulou convocações para a seleção brasileira e jogou duas Copas do Mundo (2014 no Brasil e 2018 na Rússia).

No Olympiacos, o lateral brasileiro disputará a Liga Europa, na qual enfrentará durante a primeira fase o Freiburg, da Alemanha, o Nantes, da França, e o Qarabag, do Azerbaijão. O novo time de Marcelo venceu os últimos três campeonatos gregos e vai em busca do tetra nesta temporada. Em dois jogos já disputados na atual competição nacional, empatou um e venceu o outro. Neste sábado, enfrenta o Ionikos FC, mas o reforço ainda não deve estar disponível.