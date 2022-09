Lula diz que gosta de debate, mas questiona regras e rejeita ir para bater boca

02/09/2022 | 19:11



O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira que gosta de debates eleitorais na televisão. Por outro lado, questionou as regras estabelecidas e rejeitou que compareça para "bater boca".

"Eu gosto de debate, acho que é essencial para clarear a mente do povo brasileiro", declarou o petista em coletiva de imprensa em São Luís. "São muitos candidatos. Quando você fica parado, 18 minutos sem dar a palavra, você não vai bater boca, vai dizer coisa que vai ser positiva para o povo brasileiro", acrescentou. "É preciso que as regras facilitem debate e troca de ideias para que o povo compreenda o que está acontecendo."

Como mostrou o Broadcast Político, a campanha de Lula avaliou que o candidato deveria ter adotado tom mais enfático para rebater as acusações de corrupção feitas pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. "Eu não faço campanha política ofendendo adversários. Vou para debate para tentar consertar o Brasil", defendeu-se hoje o candidato. Ele avaliou ainda que Bolsonaro "fez questão de mentir" no debate da Band "com a maior desfaçatez".