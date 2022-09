Mariah Carey esclarece polêmica após chamar Meghan Markle de diva

02/09/2022 | 16:10



Sem brigas por aqui! Na última terça-feira, dia 30, o segundo episódio do podcast de Meghan Markle, intitulado Arquétipos, foi lançado no Spotify. A conversa aconteceu entre a duquesa e Mariah Carey, e o assunto foi a dualidade da palavra diva. Porém, durante o papo das artistas, uma fala incomodou Meghan.

Em um determinado momento, a cantora disse que a Duquesa de Sussex dá momentos de diva a todos. Entretanto, a fala de Mariah incomodou Meghan, já que ela pensou que a artista estava usando o sentido pejorativo da palavra, algo que foi discutido por elas.

Tudo estava indo muito bem, quero dizer, muito bem, até aquele momento acontecer, o que eu não sei sobre você, mas me parou quando ela me chamou de diva. Minha mente realmente estava girando com o absurdo que ela deve ter lido ou clicado para fazê-la dizer isso, confessou a esposa do príncipe Harry ao final do episódio.

Por conta desse mal entendido, a dona do hit natalino All I Want For Christmas Is You usou suas redes para esclarecer tudo. Segundo ela, o termo diva não foi usado em um sentido pejorativo, e sim como um elogio.

Gostei muito de conversar com a duquesa e a diva Meghan Markle sobre A dualidade da diva. Sim! Eu a chamei de diva, no sentido mais fabuloso, lindo e empoderador da palavra!!!, escreveu.

Mais que amigas, divas!