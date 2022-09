Fernández prevê Santos ofensivo contra o Goiás na Vila: 'Nosso objetivo é grande'

02/09/2022 | 15:32



O Santos foi derrotado pelo Goiás nos dois últimos encontros e não admite novo tropeço nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, diante dos oponentes, pelo Brasileirão. De olho na vaga direta à Libertadores de 2023, as equipes estão separadas por somente dois pontos, o que transforma o embate em confronto direto. Na visão do volante Rodrigo Fernández, a equipe comandada por Lisca vai se impor do começo ao fim.

O Santos abre a rodada na oitava posição, com 34 pontos. Em décimo, os goianos somam 32 e vêm em crescimento na tabela. Evitar um tropeço jogando na Vila Belmiro é a missão santista. O time ficou um pouco mais para trás dos ponteiros justamente por fase ruim que teve dentro de casa durante o comando de Fabián Bustos. Foram seis jogos como mandante sem triunfar.

"É um jogo muito importante. Eles (Goiás) estão perto de nós na tabela, mas nosso objetivo é grande na competição. Eles estão no nosso caminho, vamos jogar na Vila com a nossa a torcida e temos que ir com tudo para conquistar esses três pontos", enfatiza o volante uruguaio.

Fazendo um grande papel na equipe e já nas graças do torcedor, Fernández tem motivos a mais para esbanjar confiança no Santos. O presidente Andres Rueda já adiantou que ele será contratado em definitivo do Guaraní, do Paraguai, no fim do ano, quando encerra o seu empréstimo.

"Com certeza isso (ser contratado em definitivo) dá uma confiança maior. Estou fazendo meu trabalho, vim aqui para fazer bem as coisas e acredito que tenho conseguido ajudar", afirma, sem esconder a felicidade. "A oportunidade de estar aqui no Santos foi muito grande. Fui surpreendido e me sinto muito contente pelo carinho que recebi da torcida, seja durante os jogos ou até mesmo quando estou andando pela rua. É algo muito bom para mim e para toda a minha família. Estou muito feliz aqui e se tiver a chance de permanecer vou ficar mais feliz ainda."

Os trabalhos do Santos nesta sexta-feira foram no palco do jogo. Lisca levou a equipe na Vila Belmiro para mostrar ao time o que pretende diante de um possível rival na defensiva. A novidade é a volta de Marcos Leonardo, que cumpriu suspensão no 0 a 0 diante do Cuiabá.

Apesar de se armar para sufocar e tentar derrubar um possível paredão defensivo goiano, o Santos também tem na cabeça o último duelo entre ambos na Vila Belmiro, no qual abriu 2 a 0 e acabou levando a virada, sendo derrotado por 4 a 3. No primeiro turno, o Goiás também se deu melhor, com 1 a 0 em seus domínios, e a ordem é ser ofensivo sem dar brechas na defesa.