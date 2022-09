Simone Mendes faz reunião com equipe e se prepara para carreira solo: Tudo feito com muito carinho para vocês

02/09/2022 | 15:10



O que será que vem por aí? Após anunciar o fim da dupla com Simaria, Simone Mendes já começou o processo de investimento em sua carreira solo. Em uma publicação no Instagram, a cantora exibiu um registro sentada em uma mesa de reunião com a equipe, familiares e o marido Kaká Diniz para tomar decisões de sua nova marca.

Na legenda, escreveu:

Estou na expectativa para mostrar para vocês a nova marca! Está sendo tudo feito com muito carinho para vocês. Aguardem.

Além disso, ela ainda declarou em conversa com o colunista Lucas Pasin:

Estou em um momento muito importante desse novo ciclo e não posso deixar de dividir com vocês. Audições, definição de nova identidade visual, tudo. Posso dizer que é muito trabalho, mas estou feliz e ansiosa para mostrar tudo o quanto antes. Aguardem para o nosso grande reencontro!