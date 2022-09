Onde ficar em Veneza – Os 5 melhores hotéis de luxo

Redação

Do Rota de Férias



02/09/2022 | 14:55



Quem procura onde ficar em Veneza, na Itália, encontra alguns dos hotéis mais icônicos do planeta. É o caso do Cipriani, a Belmond Hotel, eleito pelo prêmio World’s Best 2022 como a melhor opção de hospedagem na Sereníssima.

A seleção, organizada pela prestigiada publicação Travel + Leisure, aponta os cinco hotéis em Veneza mais bem avaliados pelos leitores das mídias online e impressas da revista. São eles:

Além das mais badaladas opções para quem procura onde ficar em Veneza, o prêmio World’s Best 2022 divulgou outros rankings, como o dos melhores hotéis do mundo, os melhores hotéis de luxo em Paris e os melhores resorts da América do Sul.

Onde ficar em Veneza

Caso procure alta sofisticação na hora de escolher onde ficar em Veneza, confira as melhores opções da cidade:

Cipriani, a Belmond Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cipriani (@belmondhotelcipriani)

Situado em frente ao canal da Piazza San Marco, o ponto turístico mais famoso de Veneza, este hotel conta com spa, uma linda piscina, jardins e um restaurante com estrela Michelin.

Os quartos têm estilo clássico, muitos deles com vistas para as icônicas atrações da Sereníssima. Para vivenciar a experiência, no entanto, é preciso colocar a mão no bolso. Uma diária por lá não sai por menos de R$ 5 mil.

—

The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Gritti Palace, Venice (@thegrittipalace)

Ocupa uma antigo edifício nobre localizado no Grande Canal de Veneza, que foi restaurado para dar origem a ambientes opulentos, com decoração clássica. Os quartos são bem confortáveis, e o serviço é um dos melhores da cidade.

O restaurante do hotel, chamado Club del Doge, serve pratos preparados com ingredientes frescos comprados diariamente no Mercado de Rialto, outra atração de Veneza.

—

Bauer Palazzo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Bauer Palazzo, Venice (@bauervenezia)

Localizado a apenas dois minutos a pé da Praça de São Marcos, este é mais um hotel que ressalta a decoração clássica veneziana. Destaque para os quartos com vista para o canal.

—

Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Danieli, Venice (@hoteldanieli)

A elegância toma conta deste hotel, que é composto por três edifícios separados, que datam dos séculos 14, 19 e 20 e são conectados por pontes cobertas. Tudo isso pertinho da Praça de São Marcos, para a comodidade dos hóspedes, que podem ainda desfrutar o restaurante panorâmico Terrazza Danieli .

—

Aman Venice

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aman Venice (@aman_venice)

Erguido em um dos palácios monumentais do Grande Canal de Veneza, este hotel se destaca pelos jardins, pelo serviço primoroso e pelo aconchego dos quartos. Dele, é fácil chegar às principais atrações da cidade.

—

O MELHOR DE VENEZA

Quando planejamos nossas viagens para Veneza, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes. Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis.

De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Para quem vai à Europa, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e é uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.