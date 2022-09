Rede Globo se pronuncia sobre suposta saída de Luciano Huck da emissora

02/09/2022 | 14:11



De acordo com a Comunicação da Globo, não existe conversas com o apresentador Luciano Huck sobre uma suposta saída da emissora. O assunto viralizou após o colunista Alessandro Lo Bianco, do programa A Tarde é Sua, informar que Huck avisou direção que não iria renovar o seu contrato.

Em nota exclusiva ao ESTRELANDO eles informaram que a notícia é totalmente sem fundamento:

Essa é mais uma informação sem fundamento, não há conversas sobre isso, informaram.

